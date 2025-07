Les Camerounais dans l’attente de la liste des candidats retenus à l’élection présidentielle 2025

Le Conseil électoral a annoncé le 24 juillet 2025 la publication de la liste des candidats acceptés le samedi 26 juillet au siège d’Elecam à Yaoundé. Mais avant, une certaine liste de « candidats pressentis » circule déjà depuis le 24 soir, suscitant confusion et réactions.

Avant la publication de la liste officielle des candidats retenus pour l’élection présidentielle du 12 octobre 2025 par l’institution compétente, le Conseil électoral, une pseudo liste circule sur la Toile. Elle a été rendue publique, question d’informer l’opinion sur les candidats pressentis au terme de l’examen des dossiers de candidatures au Conseil électoral qui a annoncé la liste officielle pour le Conseil électoral et qui sera publiée le 26 juillet 2025. Selon cette liste non authentifiée, le con juillet.

Or la liste des pressentis dressée par un journaliste contient 13 candidats à l’issue de l’examen de 84 dossiers de candidatures issues des partis politiques. Selon cette liste de candidats supposés, Paul Biya est tête, suivi de Serge Matomba et de Akere Muna. Une seule femme, Patricia Tomaïno Ndam Njoya, aucun candidat indépendant. Maurice Kamto est absent de cette liste.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Une fois rendue publique, ladite liste a fait le tour de la Toile suscitant confusion et réactions au passage. Tandis certains l’ont prise pour officielle, d’autres ont l’ont prise comme une jauge de la diversité des réactions. L’absence de Maurice Kamto sur la liste en rajoute à la polémique concernant la légitimité du parti qui l’a investi, le MANIDEM version Anicet Ekane, en concurrence avec la version Dieudonné Yebga qui a aussi déposé sa candidature. Des internautes avancent des messages comme « No Kamto no vote », « Si Kamto n’est pas candidat il n’y aura pas d’élection ».

Face à ces réactions, les plus avertis attirent l’attention de l’auteur de cette liste sur ses effets. « Communiquer publiquement sur une liste supposée de candidats « retenus » à une élection présidentielle, alors même que le processus officiel d’examen des dossiers n’a pas été achevé par le Conseil électoral, expose non seulement à des interprétations erronées, mais contribue également à alimenter des spéculations préjudiciables à la crédibilité du processus électoral », a réagi un internaute qui se revendique une expertise électorale internationale.

Tout compte fait, seule la liste publiée par le Conseil électoral fait foi. Selon l’article 124 du code électoral, « soixante 60 jours au moins avant la date du scrutin, le Conseil électoral arrête et publie la liste des candidats. Notification est faite immédiatement au Conseil constitutionnel ». L’institution en charge de l’organisation matérielle des élections a donné rendez-vous le samedi 26 juillet 2025 à 12 heures.