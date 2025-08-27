Littoral : plus de 323 000 cartes d’électeurs en souffrance

Des citoyens inscrits sur les listes électorales dans la région tardent à retirer leurs cartes alors que le scrutin approche.

Il reste moins de deux mois avant la tenue de l’élection présidentielle. Mais les électeurs déjà inscrits dans le fichier électoral national se pressent lentement pour retirer leurs cartes d’électeurs. Dans la région du Littoral, 323 130 cartes d’électeurs sont en souffrance au sein des démembrements territoriaux d’Elections Cameroon. Sur un total de cartes disponibles s’élevant à 331 591, seuls 8461 titulaires sont entrés en possession de leurs cartes. La situation concerne les quatre départements de la région.

Dans le Wouri, 28268 cartes ont été délivrées. À date, 5970 cartes ont été distribuées. Il en reste encore 276 711.

Dans la Sanaga-Maritime, 15241 cartes ont rendues disponibles. 557 ont été distribuées. 14 684 attendent leurs titulaires.

Dans le Nkam, 3584 cartes d’électeurs ont été imprimées. 134 ont été déjà distribuées tandis que 3450 pièces sont en attente.

Le département du Moungo n’est pas épargné par la tendance. Sur un stock de 30 885 cartes déjà disponibles, 1800 ont été distribuées contre 28 285 qui restent encore stockées.

Les chiffres sont de la délégation régionale d’Elections Cameroon du Littoral. Les responsables du démembrement territorial ont fait le point de la distribution des cartes électorales ce 27 août 2025.

Les électeurs enrôlés sont ainsi appelés à retirer leurs cartes d’électeurs en souffrance dans les démembrements d’Elecam de la région du Littoral avant l’élection du 12 octobre.