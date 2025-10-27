Manifestations à Douala : 105 personnes arrêtées et placées en garde à vue (la liste)

Un arrêté du gouverner de la région du Littoral indique les noms de ces individus susceptibles d’être poursuivis pour avoir manifesté et détruit le matériel de maintien de l’ordre.

Le gouverneur de la région du Littoral, Samuel Dieudonné Ivaha Diboua a décidé dans un arrêté en date du 26 octobre, de placer 105 personnes en garde à vue administrative à Douala. Les intéressés vont séjourner à la prison centrale de New Bell pendant 15 jours renouvelables. Et vont assurer eux-mêmes leur prise en charge ainsi que leur frais médicaux éventuels.

Selon l’arrêté de l’autorité administrative, ils sont poursuivis pour avoir manifesté suite à l’appel lancé sur les réseaux sociaux par le candidat à la présidentielle Issa Tchiroma Bakary. Ils sont accusés d’avoir détruit le matériel de maintien de l’ordre, en l’occurrence un véhicule de liaison du commissariat de sécurité publique du 6ème arrondissement de la ville de Douala. Il leur est aussi reproché de s’être pris aux forces de maintien de l’ordre déployées sur les lieux.

Leur arrestation suivie de leur détention est consécutive aux manifestations de rue qui se sont déroulées dans la capitale économique le dimanche 26 octobre. Répondant à l’appel du candidat Issa Tchiroma Bakary, plusieurs groupes de personnes sont descendus dans les rues de plusieurs quartiers pour exiger le changement à la tête de l’État. A certains endroits, les manifestants ont érigé des barricades, mettant le feu et appelant à la fin du régime. La tension vive a conduit à la mort d’au moins quatre personnes parmi les manifestants.