Match Cameroun-Angola : les primes des Lions, en cours de paiement

C'est la substance d'un communiqué du ministère des Sports et de l'Education physique qui dément une rumeur diffusée sur les…

Publié par Arnaud Nicolas MAWEL
le: 4 novembre 2025
Le Minsep clarifie le processus de paiement des primes aux joueurs. DR

C’est la substance d’un communiqué du ministère des Sports et de l’Education physique qui dément une rumeur diffusée sur les réseaux sociaux évoquant le détournement des primes des Lions.

La nouvelle annonçant le détournement des prismes des Lions indomptables à l’issue de la rencontre les opposant à la sélection angolaise le 13 octobre (0-0) dernier n’est pas fondée. C’est ce que fait savoir le ministère des Sports et de l’Education physique.

Dans une communication, le département ministériel dont le Pr Narcisse Mouelle Kombi est le chef informe avoir sollicité auprès de la hiérarchie et obtenu l’accord de paiement de « la prime de match nul » à la sélection nationale de football. Mais, le traitement des dossiers au ministère des Finances (MINFI) n’était pas encore achevé. Maintenant, « le dossier des primes du match Cameroun-Angola et celui relatif au reliquat à verser à CAMAIR-CO ont été dûment traités par des services compétents du MINFI et le virement des primes concernés est en cours », rassure le ministère.

Par ailleurs, le salaire de l’entraineur sélectionneur aussi « est en cours de virement ». Ce dernier n’a fait l’objet d’aucun retard. Et Marc Brys n’a pas fait de chantage à propos de la liste des joueurs convoqués pour les barrages de qualification pour le mondial 2026. Cette liste a été transmise par mail à la Fécafoot depuis le 23 septembre 2025, assure le Minsep dans sa communication.

Ainsi, le Minsep condamne avec la dernière énergie la campagne de manipulation, de désinformation, d’intoxication et de diffamation à son égard. Et rappelle le respect par l’Etat de son engagement au sujet du paiement des primes aux joueurs. Suite à cette clarification, en attendant que l’opération de paiement aboutisse, toutes les parties s’organisent en vue du premier match des barrages qui opposera le Cameroun à la RD Congo le 13 novembre prochain.

