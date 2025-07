Maurice KAMTO s’explique après son investiture par le MANIDEM et le dépôt de sa candidature

Le candidat du MANIDEM à la présidentielle 2025, le Pr Maurice KAMTO, accompagné du président de ce parti, M. Anicet EKANE et du coordonnateur par intérim de l’Alliance pour le Changement, M. Jean-Michel NINTCHEU a accordé ce jour, au siège du MRC à Odza à Yaoundé, une déclaration consécutive au dépôt de sa candidature hier à la direction générale d’ELECAM.

D’emblée, M. KAMTO a fait savoir qu’il avait officiellement démissionné de son ancien parti le 25 Juin 2025, puis demandé une adhésion auprès du MANIDEM, le 27 Juin 2025 afin de pouvoir bénéficier de l’investiture de ce dernier.

Par conséquent, à l’instar d’autres candidats en 2018 et en 2025 (Le regretté Pasteur Nifor Franklin, le batonnier Akere Muna ou Cabral Libii Li Ngue), il satisfait à présent sans contestation possible aux exigences pour être candidat à l’élection présidentielle.

Le choix du Manidem était évident, un parti qui a fait preuve selon lui de résilience au cours de l’histoire politique du Cameroun et garder la flamme du nationalisme camerounais, partage une convergence de vues idéologiques avec lui. Et c’est à ce titre que M. Ekane et les instances dirigeantes du Manidem n’ont exigé la moindre contrepartie financière pour accorder leur investiture.

Enfin, M. KAMTO a réitéré un appel à ELECAM afin de respecter l’article 80 du code électoral qui l’oblige à publier préalablement la liste électorale nationale.

Un appel au rassemblement a été fait à l’endroit des militants et cadres du RDPC (Parti au Pouvoir) pour reconstruire un nouveau Cameroun ; mais aussi un appel au rassemblement autour de sa candidature afin qu’une véritable alternance puisse être effectuée pour la première fois au Cameroun