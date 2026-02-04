Municipales et législatives 2026 : le Front camerounais choisit Ngambè pour lancer la mobilisation

En vue des élections législatives et municipales qui s’annoncent, le parti politique que préside Chantal Kambiwa lance l’installation des conseils d’arrondissements par la localité de Ngambè le jeudi 05 février 2026.

Le Front camerounais ouvre l’installation des conseils d’arrondissements par la localité de Ngambè dans la Sanaga-Maritime, région du Littoral. Dans 24 heures, le parti politique va installer le conseil de Ngambè. Une étape inaugurale de ses activités pour la période allant jusqu’aux prochaines élections. Elle marque l’entrée du parti dans une dynamique nationale d’implantation progressive de ses structures locales en vue des prochains scrutins. L’activité se présente comme un temps fort de proximité avec les communautés locales en prélude à la conquête des suffrages pour siéger dans les conseils et diriger les collectivités locales.

Le parti choisit l’arrondissement de Ngambè en raison de la forte charge symbolique marquée par une histoire politique et structurante pour le Cameroun. « Jadis pôle dynamique de la Sanaga-Maritime, Ngambè est aujourd’hui confronté à un profond déclin, conséquence d’une mauvaise gouvernance. La commune est progressivement vidée de ses forces vives faute de perspectives pour la jeunesse », déclare la présidente nationale. Chantal Kambiwa indique aussi que l’ambition du Front camerounais est d’envoyer un signal fort dans cette localité comme dans l’ensemble des territoires où le parti va implanter ses conseils. « Nous voulons faire de ces communes de véritables pôles de vie où l’on choisit de rester, d’investir et de construire », assure-t-elle.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





A Ngambè, la formation politique va ainsi fédérer les forces vives locales afin de constituer un conseil d’arrondissement représentatif. Il sera composé de jeunes leaders et de femmes engagées capables d’impulser des transformations concrètes relatives à l’employabilité des jeunes, la structuration des chaines de valeur locales durables et le désenclavement des villages. Cette phase marque l’intensification des activités de terrain du parti politique qui a depuis le début de l’année engagé une campagne visant à encourager les jeunes à s’inscrire massivement sur les listes électorales. Il met par ailleurs en œuvre un programme de formation des observateurs électoraux.