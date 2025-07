Ordre des avocats du Cameroun : Maître Mbah Eric Mbah réélu bâtonnier  

L’avocat a remporté les élections tenues aux premières heures de la matinée du mercredi 16 juillet 2025 à Yaoundé.

Me Mbah Eric Mbah succède à Me Mbah Eric Mbah à la tête du barreau du Cameroun. L’avocat a remporté la majorité des suffrages exprimés à l’issue des élections tenues cette nuit. Il a battu ses trois concurrents au terme des dépassements. Les résultats montrent que le bâtonnier sortant est classé premier avec 1001 voix. Il est suivi de Me Anne Yolande 749 voix, de Me Ngoula 338 voix et de Me Memong 265 voix. Il va entamer un autre mandat de deux ans à la tête du conseil de l’ordre. Il occupe le siège du bâtonnier depuis sa première élection le lundi 20 juin 2022 alors qu’il succédait à Me Charles Tchakounte Patié décédé plus tôt.

Les élections ont eu lieu au cours de l’assemblée générale ordinaire de l’Ordre national des avocats du Cameroun. L’instance est réunie au Palais polyvalent des sports de Yaoundé depuis le lundi 14 juillet 2025. Les travaux ont aussi permis de renouveler les autres organes dirigeants de l’Ordre. Avant l’élection du nouveau bâtonnier, les avocats ont pourvu au poste de président de l’Assemblée générale le 15 juillet 2025. Au terme des opérations électorales, Maître Ernest GBAKA est arrivé en tête avec 1 017 voix contre Me Dominique FOUSSE 917 qui a totalisé voix. Au poste de vice-président de l’Assemblée, Me Edward LYONGA EWULE va désormais occuper le poste.

La nouvelle équipe dirigeante va continuer le travail entamé depuis 2022 par Me Mbah Eric Mbah et développé au cours de son premier mandat. Âgé de 54 ans, Me Mbah Eric Mbah est un produit de l’université de Yaoundé II-Soa. En 2021, il s’inscrit au Petit Tableau et deux ans plus tard, il fait son entrée au grand tableau. Au moment où il occupe le prestigieux siège de bâtonnier en 2022, il est représentant du bâtonnier sortant dans la région du Nord-Ouest.

Propriétaire du cabinet Mbah and partners basé à Bamenda, il acquiert la qualité de membre du Conseil de l’ordre en 2018. L’une de ses promesses avant de devenir bâtonnier en 2022 était de lutter contre la corruption au sein du barreau et d’œuvrer pour l’épanouissement des avocats. Sa réélection est un signe qui démontre de la pertinence de son action pour le bien de la corporation.