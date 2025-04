Paul Biya lance une communication spéciale présidentielle sur la Toile

Deux affiches sont visibles sur la page Facebook du président de la République. L’une se rapporte à la célébration de la fête du Ramadan et l’autre fait référence à son action.

Le Président Paul Biya entre-t-il en précampagne électorale sur le digital ? La question se pose au moment où l’opinion remarque la publication de deux affiches successives sur la page Facebook du chef de l’Etat. La première, contenant une photo de Paul Biya aux couleurs gaies, porte les souhaits présidentiels à la communauté musulmane en fête. « Bonne fête du Ramadan à l’ensemble de la communauté musulmane », peut-on lire.

La deuxième affiche, rendue publique il y a quelques heures ce 01 avril 2025, présente en une phrase la consistance de l’action de l’homme politique hier et aujourd’hui. « Notre action a consisté et consiste à surmonter les divisions artificielles créées par la colonisation, à décoloniser les mentalités, à transcender le passé colonial pour construire et consolider, avec les Camerounais et pour les Camerounais, le Cameroun qui va debout et jaloux de…sa liberté », écrit le « candidat naturel » du Rdpc à la présidentielle de 2025, qui décrit cette action comme constante.

Les affiches portent toutes la photo du président et se présentent comme des affiches de campagne souvent apposées à quelques semaines de la tenue de l’élection. Elles arrivent à six mois de l’élection présidentielle, quelques jours après la nomination de nouveaux membres titulaires du Comité central de son parti.

Elles donnent à faire une lecture de la progression de la stratégie du Rassemblement démocratique du peuple camerounais en vue du scrutin prochain. Le président Paul Biya qui lui-même n’est présent sur le terrain que par ses représentants manifeste sa présence sur le digital. Il amorce ainsi une campagne de présentation et de promotion de son image. Il communique des messages particuliers sur son plan d’action. Est visée ici la conquête des suffrages à travers les canaux empruntés de nos jours pour communiquer et pour s’informer par bon nombre de citoyens.

L’homme du Renouveau retrouve sur le digital le député Cabral Libii, candidat déclaré à la présidentielle, qui communique en permanence sur Facebook. Le président national du Rdpc y retrouve aussi Maurice Kamto, opposant farouche du régime, dénommé « président de Facebook » qui, en dehors de ses déclarations ponctuelles sur des faits d’intérêt commun, publie une pensée à méditer au quotidien. En attendant la déclaration officielle de candidature de Paul Biya, la bataille préélectorale se joue déjà sur la Toile. Les prochains jours permettront de mieux comprendre la dimension de l’initiative.