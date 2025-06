Présidentielle 2025 : Anicet Ekane annonce le retrait du groupe de Douala de la scène politique

L’un des trois piliers du groupe, annonce que le retrait est temporaire et vise une profonde restructuration dudit groupe.

Le vent de division qui secoue le groupe de Douala depuis la fin du meeting du Mouvement pour la renaissance du Cameroun le 31 mai dernier à Paris, finit par fragiliser ses fondations. Faisant comprendre qu’il agit au nom du groupe, Anicet Ekane annonce ce 04 juin 2025 le retrait de la scène politique camerounaise du groupe de Douala. Selon l’homme politique, ce retrait est fait en vue de restructurer le groupe dans le but « de fédérer des camarades sérieux, patriotes et pleinement engagés dans la quête de l’intérêt général, et non motivés par des considérations pécuniaires ».

L’annonce survient dans un climat tendu au sein dudit groupe constitué dans l’optique de trouver un candidat consensuel de l’opposition pouvant challenger et surtout renverser le régime en place depuis 43 ans. Ce climat est perceptible depuis le 31 mai dernier, date à laquelle le Pr. Jean Calvin Aba’a Oyono a dans un discours public tenu au meeting du MRC en France, a déclaré son soutien au candidat de l’Alliance pacifique pour le changement (APC), le Pr. Maurice Kamto. Son attachement au président national du MRC lui a valu une exclusion du groupe, prononcée par Anicet Ekane.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Une décision que Cyrille Sam Mbaka, la troisième tête du groupe, n’a pas approuvée. Dans un communiqué, l’homme politique affirme qu’il se « désolidarise du communiqué signé par le président Anicet Ekane le lundi 02 juin au nom du groupe de Douala concernant le Pr. Aba’a Oyono. Je reste dans la dynamique de rassemblement que nous avons engagée et qui porte déjà ses fruits », a écrit le 02 juin, Cyrille Sam Mbaka dénonçant une décision unilatérale de son compagnon Anicet Ekane.

Ce 04 juin, à la lecture de la communication de Anicet Ekane, le motif du retrait temporaire du groupe apparaît. Il est lié à la position de Pr Aba’a Oyono et à la récente sortie du camarade Cyrille Sam Mbaka. Les deux positions contreviennent au « protocole d’accord établi en amont, visant à garantir une démarche consensuelle, sérieuse et responsable pour la désignation d’un candidat unique de l’opposition à l’élection présidentielle d’octobre 2025 », explique l’auteur du communiqué. Il annonce le retour sur la scène politique du groupe, sans le dire de manière claire, avec de nouveaux membres.