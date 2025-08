Présidentielle 2025 au Cameroun : au moins 21 affaires déjà jugées au Conseil constitutionnel

Après la première journée d’examen des requêtes introduites par des candidats recalés ou des partis politiques, le Conseil constitutionnel a repris le contentieux ce matin.

Plus de 20 requêtes ont été examinées le 04 août 2025 par le Conseil constitutionnel statuant comme juge de la régularité du processus électoral. En tout, l’institution a jugé 21 affaires, renvoyé une, mis une en délibéré. Avant l’ouverture de l’audience ce matin, 10 affaires étaient en attente d’ouverture de débats.

Au total, 35 recours ont été reçus au greffe de la juridiction et font l’objet d’un examen progressif. Le cas le plus attendu le 04 août a été celui de Maurice Kamto et de Dieudonné Yebga, candidats recalés pour pluralité d’investiture par le Mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie (MANIDEM).

Le Conseil a siégé sur les deux cas et au terme de près de quatre heures de débat, le président du Conseil constitutionnel, Clément Atangana, a renvoyé le délibéré à ce 05 août à 15 heures. Le verdict est ainsi attendu cet après-midi après que les avocats de Maurice Kamto ont plaidé pour la réhabilitation de sa candidature en insistant sur le fait que c’est Anicet Ekane qui est habilité à agir au nom du parti. Mais, les avocats de l’administration ont fait savoir que c’est Dieudonné Yebga qui est le président du Manidem depuis 2021.

La consistance des débats ainsi que les différentes déclarations n’ont pas permis au collège des conseillers de délibérer. L’examen se poursuit hors du public, lequel connaitra le verdit ce mardi. La juridiction précise qu’il y a absence d’une base légale de la décision de rejet motivée par la pluralité d’investiture.

En dehors des requêtes de Maurice Kamto et de Dieudonné Yebga, plusieurs autres ont été examinées. Le Conseil constitutionnel a rejeté certaines tandis que d’autres ont été déclarés irrecevables.

Le Conseil constitutionnel a déclaré irrecevables les trois requêtes introduites par Bertin Kisob sur la réhabilitation de sa candidature, l’invalidation de la candidature du président Paul Biya et la récusation des membres du Conseil constitutionnel.

L’institution présidée par Clément Atangana a rejeté les requêtes de Léon Theiller Onana du RDPC sur l’invalidation de la candidature du président Paul Biya retenue par le Conseil électoral et la récusation de certains membres du Conseil constitutionnel, pour raison injustifiée.

La requête de Vincent Sosthène Fouda Essomba sur le rejet de sa candidature par le Conseil électoral a été aussi rejetée par le Conseil constitutionnel.

Le Conseil a réservé le même sort à la requête du comité directeur du FSNC introduite pour l’invalidation de la candidature de l’ancien ministre Issa Tchiroma Bakary, candidature retenue pourtant par le Conseil électoral d’Elecam.

La juridiction électorale a aussi rejeté dans le fond la requête de Jean Blaise Gwet du MPCC sur la réhabilitation de sa candidature rejetée en premier ressort.

Irrecevable, c’est le verdict prononcé par le Conseil constitutionnel contre la requête introduite par André Marie Dibamou du JDC en contestation du rejet de sa candidature par le Conseil électoral.

Irrecevable aussi a été déclarée la requête de Léopold Bessiping du RFERE introduite en contestation du rejet de sa candidature.