Présidentielle 2025 : Cabral Libii dépose sa candidature à Elecam

Le dossier de candidature a été acheminé à la commission de réception des candidatures par Moktar Mohamadou, le directeur du cabinet du député Cabral Libii.

Le Parti Camerounais pour la réconciliation nationale (PCRN) a déposé le dossier de candidature de son président national, le député Cabral Libii, en vue de la présidentielle d’octobre 2025. Le directeur du cabinet de Cabral Libii a effectué le dépôt ce jeudi à la direction générale d’Election Cameroon à Yaoundé, devenant le 10è candidat à confirmer son intention de se porter candidat au scrutin du 12 octobre 2025. Le dossier de candidature est enregistré à Elecam juste après celui du Social Democratic Front (SDF) déposé à Bamenda par Joshua Osih, lui-même étant candidat du parti. À Yaoundé, à la direction générale des élections, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais a déposé le dossier du candidat Paul Biya.

Pour la seule journée du 17 juillet 2025, cinq dossiers ont déjà été déposé. La journée du 16 juillet a aussi connu une effervescence pareille avec le dépôt de quatre autre dossiers de candidature dont celui de Me Akere Muna, celui de Jean Blaise Gwet, etc.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Après la candidature du député Cabral Libii, le compteur d’Elections Cameroon affiche 10 candidatures déjà enregistrées depuis la convocation du corps électoral le 11 juillet 2025. Dans heures et jours qui suivent, d’autres candidatures, tant plus que moins attendues vont être déposées. Serge Espoir Matomba du PURS, Maurice Kamto du MANIDEM, Valère Bessala de Jouvence et bien d’autres restent attendus.