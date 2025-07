Présidentielle 2025-Cameroun : au moins six requêtes déjà déposées au Conseil constitutionnel

Le Conseil constitutionnel, juge de la régularité de l’élection présidentielle, reçoit les requêtes depuis le 26 juillet 2025 après la publication de la liste des candidats retenus.

Au lendemain de la publication par le Conseil électoral de la liste des candidats retenus à l’élection présidentielle du 12 octobre 2025, quatre candidats recalés ont déjà déposé des recours au Conseil constitutionnel.

Léon Theiller Onana a saisi le juge électoral en qualité de membre du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Il demande l’annulation partielle de la résolution du Conseil électoral du 26 juillet 2025 portant publication de la liste des 13 candidats acceptés. Il demande par conséquent l’invalidation de la candidature de Paul Biya à l’élection présidentielle pour violation de la loi électorale dans la validation de la procédure d’investiture du candidat. Dans sa requête, le conseiller municipal de la commune de Monatélé requiert aussi la mise en congé d’office du président du Conseil constitutionnel, Clément Atangana et du membre dudit Conseil Adolphe Minkoa She pour incompatibilité.

Comme lui, Bertin Kisop du Cameroon Party For Social Justice (CPSJ) qui était le premier à déposer sa candidature le 12 juillet, a introduit trois requêtes au Conseil constitutionnel. L’une des requêtes est relative à l’invalidation de la candidature de Paul Biya, président sortant. L’autre requête conteste le rejet de sa candidature et demande sa reconsidération. La troisième requête quant à elle conteste la légitimité des membres du Conseil constitutionnel et exige leur récusation.

Bessiping du Rassemblement des forces écologiques pour la relance de l’économie (REFERE) qui demandent la réhabilitation de sa candidature. Celle-ci a été rejetée entre autres pour défaut de pièce justificative du versement du cautionnement au Trésor public.

André Dibamou de la Jeunesse démocratique du Cameroun a saisi le Conseil constitutionnel le 26 juillet 2025 pour contester la résolution du Conseil électoral publiant la liste des candidats acceptés. Le Conseil électoral a rejeté sa candidature pour absence du certificat de versement du cautionnement ; absence de la déclaration sur l’honneur et absence de l’attestation d’inscription sur une liste électorale.

Les candidats recalés ont jusqu’à ce lundi 28 juillet 2025 à 23h59 pour déposer leurs requêtes au Conseil constitutionnel. L’institution, selon l’article 131 alinéa 1 du code électoral, dispose de 10 jours à compter de la date de la saisine pour rendre sa décision. Par cette décision, le Conseil peut repêcher des candidatures rejetées par le Conseil électoral ou alors confirmer leur rejet.