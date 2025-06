Présidentielle 2025 : des leaders politiques du Grand Nord menacent de rompre l’alliance avec le RDPC de Paul Biya

Le président du Front pour le Salut national du Cameroun et celui de l’Union nationale pour la démocratie et le progrès envoient des signaux annonçant leur possible retrait de l’alliance avec le RDPC, parti au pouvoir.

Ces derniers jours, alors que l’élection présidentielle approche, les regards sont tournés vers le Grand Nord, zone qui se revendique le tiers de l’électorat national. Pour cause, certains leaders politiques pourtant connus comme fervents soutiens du président Paul Biya depuis des décennies, semblent tourner le dos à leur candidat historique.

Issa Tchiroma Bakary, président du Front pour le Salut national du Cameroun (FSNC), a, devant sa résidence de Garoua, dans son fief politique, soumis la présidence de Paul Biya à la critique. En substance, le ministre de l’Emploi et de la Formation professionnel relève les manquements du système dans le Nord. Chômage des jeunes, sous-développement, galère, misère, malheur, sont des termes qu’il utilise en fulfulde pour décrire le bilan des 43 ans de présidence de Paul Biya.

« Si quelqu’un vous demande d’aller voter quelqu’un qui a apporté la malchance et la galère, la personne ne vous aime pas (…) Il y a des femmes qui sont là, qui sont toujours à la mosquée. Elles demandent qu’on prie pour leurs maris afin qu’ils trouvent du travail. Leurs maris n’ont pas d’emploi pourtant il y a des concours (…) Je reviens maintenant pour vous sortir de la galère (…) Si maintenant on se rassemble tous, on va vous faire sortir des problèmes pour toujours (…) Le Seigneur nous a réveillés, c’est le moment de semer. Il faut que chacun, le moment venu, mette dans son enveloppe, ce qui va nous faire sortir du malheur dans lequel nous vivons depuis 42 ans », a appelé Issa Tchiroma Bakary. Mais, le leader politique n’a pas dévoilé toute sa position, renvoyant la suite à ses prochaines sorties.

Dans la même mouvance, l’Union nationale pour la démocratie et le progrès (Undp) du ministre d’Etat Bello Bouba Maïgari se positionne comme un autre allié qui prend ses distances du Rdpc à la veille de l’élection présidentielle. Le secrétaire à la communication du parti, Saidou Maïdadi a confié à Rfi que l’Undp a fait équipe avec le Rdpc, mais il faut que le président Bello Bouba se présente comme candidat à l’élection présidentielle d’octobre 2025. Le directoire du parti n’a pas encore dit son dernier mot à ce sujet. Le Comité central se réunit le 28 juin prochain et la décision se fera au cours de cette rencontre à fort enjeu politique sur la suite des événements.

La position actuelle de ces deux partis qui se trouve en défaveur du Rdpc et de son candidat s’aligne sur l’appel au changement lancé par certains leaders d’opinion et politiques des trois régions septentrionales. Guibay Gatama, patron de presse et leader du mouvement 11 millions de Nordistes mène le combat depuis des années pour que le changement à la tête de l’Etat soit porté par le grand Nord.

A cette initiative se joint celle de « la VAR politique » de Abdouraman Hamadou Babba, visant à voter et à surveiller le processus électoral, du vote jusqu’à la proclamation des résultats. Ce qui peut favoriser le changement.

Par ailleurs, le vice-président du Mouvement pour la renaissance du Cameroun (MRC), Mamadou Moktar, tient à ce que les ressortissants du Grand Nord s’attachent à la mouvance du changement par les urnes, portée par le parti que préside Maurice Kamto. Les hommes politiques Aboubaker Sidiki et Aboubakar Ousmane Mey président de partis politiques, soutiennent le même vent qui prend source dans cette zone du pays pour tenter de gagner le système gouvernant à l’élection d’octobre 2025.

Mais, toutes ces forces qui se lèvent avec la même vision ont encore beaucoup à faire pour battre aux urnes le Rdpc qui se revendique une présence massive dans toutes les régions du pays. Jusqu’ici, le parti de Paul Biya bénéficie encore du soutien de l’Alliance nationale pour la démocratie et le progrès (ANDP). Le parti a réaffirmé en août dernier, par la voie de son président, Hamadou Moustapha, son soutien à l’endroit du candidat du Rdpc. Alors que les tractations se poursuivent, il n’est pas exclu que certains leaders qui prennent de la distance avec le bloc gouvernant acceptent plus tard de continuer à soutenir le candidat du parti au pouvoir.