Présidentielle 2025 : huit fils et filles du Sud appellent la population de la région à voter pour leur bonheur

Le Pr. Jean Calvin Aba’a Oyono et sept autres originaires du Sud invitent leurs frères et sœurs à prendre leurs problèmes en considération avant d’opérer un choix éclairé lors du scrutin présidentiel.

La déclaration des sept signataires, appelle la population de la région du Sud à prendre leur responsabilité individuelle et collective. A la veille de l’élection présidentielle qui selon eux va se solder par le changement du régime de Paul Biya, ils demandent à leurs frères et sœurs de choisir soit le silence, l’inaction, la peur, la connivence avec le régime sortant, soit l’attitude responsable, utile, en connaissance de cause.

Le premier choix, celui du silence, les conduirait à « subir encore et toujours après avoir subi depuis 1982 », année où le président Paul Biya a pris le pouvoir à la suite de la démission d’Ahmadou Ahidjo. Un tel choix serait irresponsable au moment où il faut le sanctionner « dans les urnes lors de l’élection présidentielle », car il encourage un régime qui a « lamentablement échoué dans tous les secteurs de la vie nationale » .

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Le second choix, qui est, selon les sept, utile et responsable est celui de l’engagement et de la participation de la population du Sud au changement politique qui va s’opérer en 2025. Pour eux, en 43 ans, le régime sortant n’a rien apporté de bénéfique aux populations du Sud. L’état des routes dans la région est désastreux, certaines localités du Sud n’ont pas connu d’électricité depuis l’indépendance du pays ; le comice agropastoral de 2010 n’a rien apporté de significatif à la ville d’Ebolowa. Le chômage endémique des jeunes diplômés et sous-scolarisés est criant. La mauvaise qualité de vie se dispute la scène sociale avec le désespoir généralisé, peut-on lire dans la déclaration signée ce 18 juin 2025.

Par ailleurs, les signataires appellent le Sud à démentir certains « mensonges », comme le fait de présenter les ressortissants du Sud comme attachés à Paul Biya pour la simple raison qu’il est natif de la région. Pourtant l’homme politique « n’a affiché que condescendance et distance vis-à-vis des populations du Sud (…) ». L’autre mensonge serait que « le Sud est le socle granitique du RDPC ». À en croire la déclaration, c’est « un slogan politique de griot» souvent mis en avant par une « élite », devenue après leur nomination, « expert en fraude électorale » agent de la terreur, du trafic d’influence, de l’accaparement des terres…

Si la déclaration provient des fils et filles de la région du Sud, il est à noter que des signataires, à l’instar du Pr Jean Calvin Aba’a Oyono, ont toujours affiché des positions politiques opposées au régime de Yaoundé. Se réclamant de la société civile scientifique, l’universitaire spécialiste du droit public a déclaré en public, son soutien à Maurice Kamto, président national du Mouvement pour la renaissance du Cameroun, candidat déclaré à la présidentielle d’octobre 2025. Lors du meeting présidé par ce dernier le 31 mai à Paris, il était entouré du député Jean Michel Nintcheu et du Pr Aba’a Oyono, lequel a déclaré accorder tout son soutien à son ancien enseignant d’université devenu son collègue.