Présidentielle 2025 : le PURS s’indigne de la visite du directeur général de la gendarmerie française au Cameroun

Le parti politique et son leader Serge Espoir Matomba dénonce cette forme de « dépendance sécuritaire » du Cameroun vis-à-vis de la France à la veille de l’élection présidentielle.

Une fois de plus, le Peuple uni pour la rénovation sociale dont le premier secrétaire est Serge Espoir Matomba, réaffirme sa position face à toute forme de dépendance du Cameroun et de l’Afrique des puissances étrangères. Dans cette logique, le PURS « tient à exprimer son indignation face à la visite du directeur général de la gendarmerie française, Hubert Bonneau au Cameroun pour une mission de travail de deux jours », écrit le premier secrétaire du parti dans un communiqué en date du 09 juin.

L’indignation est encore plus prononcée dans un contexte où cette visite se fait alors que le Cameroun amorce le dernier tournant vers la tenue de l’élection présidentielle. Selon les prévisions d’Elections Cameroon, le chef de l’Etat convoquera le corps électoral au plus tard le 12 juillet. Le scrutin quant à lui se tiendra au plus tard le 12 octobre 2025. A l’heure où le peuple se concentre pour prendre son destin en main en choisissant son meilleur candidat, le PURS ne trouve pas opportune une collaboration avec la gendarmerie française.

Ainsi, « nous estimons que de telles visites et collaborations qui s’inscrivent dans une logique dépassée de dépendance sécuritaire ne sont plus acceptables (…) Fidèles à notre ligne de pensée et à notre engagement en faveur de l’indépendance absolue des institutions camerounaises, nous dénonçons cette présence étrangère et demandons aux autorités compétentes de garantir que les décisions sécuritaires soient prises exclusivement par les Camerounais et pour les Camerounais », lance le premier secrétaire.

Hubert Bonneau est au Cameroun pour une visite de travail de deux jours au cours de laquelle le général de corps d’armées fera des rencontres avec des hauts gradés de la défense et de la sécurité au Cameroun dans la perspective de l’élection présidentielle.

Dans la logique de conquérir la souveraineté totale du Cameroun, le PURS a dénoncé il y a peu, la signature le 09 mai dernier d’une convention de collaboration entre Elecam et le système des Nations Unies.