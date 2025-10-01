Présidentielle 2025 : Patricia Ndam Njoya invite les populations à voter pour le changement

En campagne dans la ville de Yaoundé, la seule femme candidate à l’élection présidentielle du 12 octobre 2025, sillonne les marchés pour renforcer la proximité avec les populations.

Après avoir lancé sa campagne à travers un giga meeting à l’esplanade du stade omnisports, où elle a réuni une grande foule, la candidate de l’Union démocratique du Cameroun poursuit sa tournée. Hier mardi, 30 septembre 2025, Patricia Tomaino Ndam Njoya a fait les tours dans les quartiers et marchés de Yaoundé. A savoir : Messassi, Ngousso, Omnisport, Lycée bilingue, Essos, Afanoyo, Elig-Edzoa et au Carrefour MEEC sur la route de Nkolbisson.

Au cours de sa rencontre avec les populations, Patricia Tomaino Ndam Njoya a distribué ses bulletins de vote en invitant les populations à voter pour elle, en vue du « changement ». Dans une publication, elle a lancé un appel à ses pères, mères, frères, sœurs, fils et filles, de rester sereins car indique-t-elle : « La nouvelle ère arrive. Une ère de rupture, de justice et de dignité », a-t-elle-écrit en ajoutant que : « l’heure du changement a sonné. Et rien ne l’arrêtera ».

Il faut noter que la candidate Patricia Tomaino Ndam Njoya est dans le Sud du Cameroun ce mercredi 1er octobre, où elle va poursuivre sa campagne présidentielle afin de convaincre les populations de la voter le 12 octobre 2025.