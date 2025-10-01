Politique



EN CE MOMENT


Présidentielle 2025 : Patricia Ndam Njoya invite les populations à voter pour le changement

En campagne dans la ville de Yaoundé, la seule femme candidate à l’élection présidentielle du 12 octobre 2025, sillonne les…

Publié par Linda Manga
le: 1 octobre 2025

En campagne dans la ville de Yaoundé, la seule femme candidate à l’élection présidentielle du 12 octobre 2025, sillonne les marchés pour renforcer la proximité avec les populations.

 

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ



Après avoir lancé sa campagne à travers un giga meeting à l’esplanade du stade omnisports, où elle a réuni une grande foule, la candidate de l’Union démocratique du Cameroun poursuit sa tournée. Hier mardi, 30 septembre 2025, Patricia Tomaino Ndam Njoya a fait les tours dans les quartiers et marchés de Yaoundé. A savoir : Messassi, Ngousso, Omnisport, Lycée bilingue, Essos, Afanoyo, Elig-Edzoa et au Carrefour MEEC sur la route de Nkolbisson.

Au cours de sa rencontre avec les populations, Patricia Tomaino Ndam Njoya a distribué ses bulletins de vote en invitant les populations à voter pour elle, en vue du « changement ». Dans une publication, elle a lancé un appel à ses pères, mères, frères, sœurs, fils et filles, de rester sereins car indique-t-elle : « La nouvelle ère arrive. Une ère de rupture, de justice et de dignité », a-t-elle-écrit en ajoutant que : « l’heure du changement a sonné. Et rien ne l’arrêtera ».

Il faut noter que la candidate Patricia Tomaino Ndam Njoya est dans le Sud du Cameroun ce mercredi 1er octobre, où elle va poursuivre sa campagne présidentielle  afin de convaincre les populations de la voter le 12 octobre 2025.

Suivez l'information en direct sur notre chaîne WHATSAPP

À LIRE AUSSI

À LIRE AUSSI

Cabral Libii promet de nommer une femme Premier ministre

Cabral Libii promet de nommer pour la première fois une femme au poste de Premier ministre

1 octobre 2025 Publié à 15h42

Le candidat du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, Cabral Libii, s’est adressé…

Savoir plus

Présidentielle 2025 : Patricia Ndam Njoya invite les populations à voter pour le changement

1 octobre 2025 Publié à 13h28

En campagne dans la ville de Yaoundé, la seule femme candidate à l’élection…

Savoir plus
Le Minat en réunion d’évaluation sécuritaire à Maroua

Cameroun : le ministre Paul Atanga Nji exige la responsabilité politique aux acteurs du processus électoral

1 octobre 2025 Publié à 12h09

Le ministre de l’Administration territoriale en visite de travail à Maroua ce 1er…

Savoir plus