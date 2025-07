Présidentielle 2025 : Paul Biya convoque le corps électoral

Le président de la république Paul Biya convoque les électeurs aux urnes le 12 octobre 2025.

L’annonce tant attendue est tombée ce vendredi 11 juillet 2025. Le président de la République vient de rendre public un décret portant convocation du corps électoral en vue de l’élection présidentielle. Le texte prévoit en effet l’élection présidentielle le dimanche 12 octobre 2025. Le même texte précise que les bureaux de vote vont ouvrir à 08h et se refermer à 18heures.

Le décret présidentiel marque la fin des inscriptions sur les listes électorales. À compter de ce vendredi, les potentiels électeurs, citoyens âgés de 20 ans et plus et n’ayant pas encore effectué leur inscription sur les listes électorales ne pourront pas aller aux urnes le 12 octobre prochain. Ils attendront la prochaine campagne de révision des listes électorales qui démarrera le 02 janvier 2026. Dès ce soir, la direction générale des élections va procéder au toilettage du fichier électoral constitué, publier les listes électorales, imprimer et distribuer les cartes électorales.