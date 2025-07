Présidentielle 2025 : six partis d’opposition s’engagent à présenter un candidat consensuel

Ils ont formalisé leur engagement le 05 juillet dernier à l’issue des concertations et l’ont consigné dans une déclaration commune.

Une coalition de l’opposition telle que souhaitée par une partie de la population camerounaise se dessine à quelques jours de la convocation du corps électoral. Six partis politiques de l’opposition consentent à présenter un candidat consensuel à l’élection présidentielle d’octobre 2025. Le Front pour le salut national du Cameroun (Fsnc), le Mouvement progressiste (MP), le Parti de l’alliance libérale (PAL), l’Union démocratique du Cameroun (UDC), United Socialist Democratic Party (USDP), l’Union es mouvements socialistes (UMS) ont publié une déclaration conjointe pour annoncer leur engagement et en présenter les motivations.

Les leaders de ces partis s’engagent à fédérer leurs compétences, expériences et moyens dans le but de concevoir un programme commun permettant de donner une nouvelle vision du Cameroun. Ils s’engagent aussi à convaincre d’autres partis politiques et la société civile à se joindre à leur plateforme pour plus d’efficacité ainsi qu’à respecter la charte de désignation du candidat consensuel.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Leur volonté de constituer une coalition est motivée par l’appel de la population adressé à l’opposition de faire bloc pour changer le régime qui gouverne depuis 43 ans, la correction des manquements des coalitions observés depuis 1992, l’impossibilité de modifier le code électoral, la non-publication de la liste électorale, la crise anglophone, entre autres. Même s’ils ne le disent pas, leurs partis politiques évoluant seuls ont moins de chance de remporter une élection présidentielle.

Par contre, par la mutualisation des ressources politiques et des moyens logistiques ils peuvent augmenter leurs chances. Et face au Rdpc, les six formations politiques ne disposent pas d’un maillage territorial suffisant pour faire le poids. L’électorat sera au même titre sollicité par les poids lourds de l’opposition comme Maurice Kamto ou Cabral Libii, Joshua Osih et leurs partis respectifs le MRC et le PCRN le SDF. Le match s’annonce donc serré. Les six partis alliés ont du grain à moudre avant l’élection.