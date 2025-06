Présidentielle au Cameroun : l’Assemblée nationale veut relever le défi de la participation massive au scrutin

C’est l’un des points majeurs du discours d’ouverture de la deuxième session parlementaire de l’année législative 2025 prononcé par le président de l’Assemblée nationale Cavaye Yeguie Djibril ce 10 juin 2025.

Le taux de participation à l’élection présidentielle d’octobre 2025 préoccupe le président de l’Assemblée nationale à quatre mois de l’échéance électorale. Cavaye Yeguie Djibril veut résoudre l’équation par une série d’exhortations appelant les acteurs à la retenue, les électeurs à s’inscrire massivement sur les listes électorales, les forces vives à faciliter l’accès de certains citoyens aux kits d’enrôlement.

D’abord, dans la mouvance de l’élection présidentielle qui se prépare au Cameroun, l’Assemblée nationale par la voix de son président appelle les acteurs concernés « à la retenue, à la responsabilité et au patriotisme » au regard de l’effervescence que suscite cette échéance. Cavaye Yeguie Djibril les exhorte à penser que le Cameroun demeure après le scrutin et aura besoin des mêmes acteurs pour relever des défis. D’où son exhortation à tout faire afin que l’élection « se déroule dans le calme et la sérénité ». Pour lui, le Cameroun doit montrer aux yeux du monde sa « légendaire capacité » d’organiser les échéances électorales, « confirmer la maturité politique de son peuple ainsi que la solidité de son socle démocratique ».

Ensuite, toujours dans la perspective de la présidentielle d’octobre 2025, le président de l’Assemblée nationale relève que le défi majeur sera le taux de participation au scrutin. Pour atteindre un taux satisfaisant, Cavaye Yeguie Djibril exhorte les citoyens en âge de voter (20 ans et plus) à s’inscrire sur les listes électorales pour voter le moment venu.

Pour ceux d’entre eux qui ne peuvent pas se faire enrôler sur les listes électorales pour défaut de carte nationale d’identité, il les exhorte à se faire établir la pièce d’identité en 48 heures au prix de 10 000 francs CFA. Et pour ceux qui n’ont pas ce montant, le plus ancien député du Cameroun encore en fonction exhorte les forces vives et autres élites, les parlementaires, à faire preuve de générosité en offrant des appuis pour faciliter l’établissement de la carte nationale d’identité et l’inscription massive sur les listes électorales.

Enfin, il est bien de le rappeler. « Les jours, les semaines et les mois s’égrènent ». Bientôt, le 12 juillet au plus tard, le président de la république convoque le corps électoral. Cette convocation marque la fin des opérations de révision des listes électorales au titre de l’année 2025. Tout citoyen voulant encore se faire inscrire ne dispose plus que de quelques semaines.