Présidentielle au Cameroun : le MRC appelle les candidats à l’élection à exiger la publication de la convention ONU-ELECAM

Dans une nouvelle déclaration, le Mouvement pour la renaissance du Cameroun et ses alliés dénoncent la convention signée « en catimini » et demandent que l’opinion soit informée de ses clauses.

Le Mouvement pour la renaissance du Cameroun (MRC), l’Alliance politique pour le changement (APC) et le Peuple du changement dénoncent une nouvelle fois « la convention signée le 09 mai 2025 entre l’Organisation des Nations unies et Elections Cameroon ». Ladite convention s’inscrit dans la dynamique de l’organisation des prochaines échéances électorales au pays de Paul Biya.

Le MRC et les mouvements alliés demandent que Elections Cameroon, l’une des parties à la convention, en publie les clauses pour que le peuple prenne connaissance du contenu du partenariat. Car, 13 jours après la signature des documents, l’organe chargé de l’organisation matérielle des élections n’a toujours pas informé l’opinion de ce qu’il a conclu avec le système des Nations unies.

Or, le 15 mai dernier, Elections Cameroon a rendu public un communiqué de presse. Le document a informé l’opinion qu’un « projet d’assistance technique électoral a été signé entre le Cameroun et le système des Nations unies. Ce projet s’inscrit dans le cadre de la coopération entre le Cameroun et le système des Nations unies (…) en vue de l’organisation des élections démocratiques ». Selon les explications du président du Conseil électoral, Enow Abrams Egbe, ce projet vise à soutenir le cycle électoral 2025-2027 ; il est destiné à promouvoir un environnement paisible avant, pendant et après les élections. Ce document permettra au système des Nations unies de mettre son expertise électorale à la disposition du Cameroun.

Cependant, « malgré ce communiqué, nous ne sommes toujours pas informés du contenu de la Convention signée le 9 mai 2025 », déplore le président du MRC, Maurice Kamto. L’opposant veut que la convention soit rendue publique, comme la Constitution et le Code électoral le sont. Et pour ce faire, il appelle les candidats à l’élection présidentielle à se joindre au MRC pour exiger la publication de cette convention.