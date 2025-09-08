Présidentielle au Cameroun : le MRC soutiendra le candidat d’une coalition

Le Conseil national du Mouvement pour la renaissance du Cameroun (MRC) réuni le 06 septembre 2025 a fixé les bases de ce soutien.

Les militants et sympathisants du Mouvement pour la renaissance du Cameroun s’apprêtent à accorder leur soutien au candidat d’une coalition en vue de l’élection présidentielle du 12 octobre 2025. C’est l’une des résolutions adoptées le 06 septembre dernier lors de la réunion du Conseil national du parti. Le directoire de la formation politique décide de participer au processus électoral en joignant leurs voix à un candidat pour participer à la victoire de l’opposition. Mais, pour le MRC, le candidat à soutenir doit remplir des critères.

D’abord, il doit être candidat issu d’une coalition. Ensuite, cette coalition doit être « large et crédible ». Cependant, l’opposition camerounaise peine à former une coalition. Certains leaders ont tenté de se rapprocher dans le cadre des alliances, à l’instar de l’APC, l’ATP, mais la mécanique n’a pas tourné en faveur d’un regroupement efficace. D’autres initiatives en cours, à l’instar de celle portée par Patricia Tomaïno Ndam Njoya, Akere Muna, Serge Espoir Matomba et bien d’autres candidats fondent les espoirs du peuple dit du changement.

Les concertations, appuyées par la logique de médiation portée par le groupe de Douala, se poursuivent alors le processus électoral tend vers le dernier tournant. En attendant ce que les concertations vont produire, le groupe de Douala a annoncé la présentation d’un candidat consensuel le 13 septembre prochain. Dès l’annonce du MRC à propos du soutien d’un candidat de coalition, Cyrille Sam Mbaka, président de l’Alliance des forces progressistes et l’un des trois piliers du groupe, a réagi.

Selon lui, les résolutions du MRC « vont faire date et préfigurent sans doute la fin de la domination du parti au pouvoir, la fin de la malgouvernance et de la gabegie ». Ces résolutions suscitent l’espoir que « notre pays le Cameroun sorte de l’ornière et des errements que nous subissons depuis longtemps », a déclaré Sam Mbaka.

En dehors de la résolution sur le soutien d’un candidat issu d’une coalition, le conseil du MRC a donné quitus au Pr Maurice Kamto de retourner au sein du MRC, parti qu’il a présidé jusqu’en juin 2025. Il a démissionné pour adhérer au MANIDEM dans le cadre d’une stratégie lui permettant d’être de faire valider sa candidature à la présidentielle. Maintenant que la candidature est rejetée, ses militants le rappellent dans son parti initial.