Remember Marley Festival 2025 : Yaoundé s’embrase pour honorer la légende du reggae

Le Centre Culturel Ubuntu, en collaboration avec Imany Family, accueille l’édition 2025 du Remember Marley Festival du 9 au 11 mai à Yaoundé.

Un rendez-vous incontournable pour célébrer l’héritage musical, spirituel et militant de Bob Marley. Pendant trois jours, la capitale camerounaise vibrera au rythme du reggae, de la réflexion panafricaine et de la fête consciente. Au cœur du quartier Fouda, le Remember Marley Festival, aussi appelé #RemarFest_2025, réunit artistes, penseurs, activistes et amateurs de musique autour d’un hommage vibrant à la plus grande icône du reggae mondial.

Du 09 au 11 mai dès 9h, le Centre culturel Ubuntu ouvre ses portes à un public avide de découvertes musicales, d’échanges culturels et d’expériences immersives. Le programme est à la hauteur de la légende célébrée.

Des têtes d’affiche de la scène camerounaise

Le Remember Marley Festival 2025 annonce la participation d’artistes de renom comme Kefhal King, pilier de la scène reggae locale, ou encore Ruben Binam Bikoï, musicien emblématique et figure respectée du paysage musical camerounais. La présence d’acteurs culturels comme Dj Sandra 237, Reggae 237, et le soutien de collectifs tels qu’Imany Family viennent renforcer l’aura de cet événement.

Plus qu’un simple hommage musical, RemarFest_2025 est une invitation à renouer avec des valeurs fondatrices : unité, paix, justice, résistance. Le festival entend créer un pont entre générations, entre musique et engagement, entre mémoire et créativité. C’est aussi un espace d’expression pour la jeunesse camerounaise, qui y trouve une tribune pour ses idées, ses rythmes et ses rêves.

Un festival qui monte en puissance

S’il se déroule à Yaoundé, le Remember Marley Festival aspire à rayonner bien au-delà. L’édition 2025 s’annonce comme la plus ambitieuse jamais organisée, avec une montée en gamme artistique et une volonté affirmée de fédérer les acteurs culturels du Cameroun et de la diaspora africaine.