Serge Espoir Matomba appelle à la vigilance face aux drones observés aux frontières camerounaises

Le premier secrétaire du Peuple uni pour la rénovation sociale (Purs) alerte sur les menaces contre la souveraineté nationale.

Serge Espoir Matomba, l’homme politique se revendiquant la casquette de souverainiste et de panafricaniste, a alerté le 12 janvier 2026, sur une menace sécuritaire qui plane sur le Cameroun. Elle est liée à la présence signalée des drones non identifiés « observés ces derniers jours au-dessus de nos côtes et frontières nationales ». Ce qui peut susciter l’inquiétude dans un monde où la surveillance, l’espionnage, ou des attaques se font de plus en plus à distance en utilisant des drones.

L’ancien candidat à l’élection présidentielle soutient que cette présence des drones non identifiés constitue « une atteinte grave à notre souveraineté et à notre sécurité collective ». Il pointe du doigt « des puissances ou des intérêts obscurs » qui cherchent « à faire de notre territoire un terrain d’expérimentation ou de surveillance au détriment des intérêts supérieurs de la Nation ». Ce qu’il trouve intolérable et urgent de combattre car, « la souveraineté ne se négocie pas. Elle se protège ».

L’élu local lance à cet effet un appel à la vigilance en direction du peuple et demande aux forces de défense et de sécurité de se mobiliser. Aux institutions de la République, il demande la fermeté. Le tout pour que tout le monde participe à la défense de la souveraineté du pays.