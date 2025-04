Sida, Paludisme, Tuberculose : 229 milliards F du Fonds mondial en faveur du Cameroun

Louis Paul Motaze, ministre des Finances a reçu en audience le 10 avril 2025, un Fonds mondial de lutte contre les maladies suscitées.

Mark Edington, chef de la division de la Gestion des subventions a conduit une délégation du Fonds mondial de la lutte contre le Sida, la tuberculose et le paludisme chez Louis Paul Motaze, ministre des Finances.

A l’occasion, le Ministre et ses hôtes ont discuté du financement dans notre système de santé mais aussi des mécanismes à mettre sur pied pour renforcer la coopération entre le Fonds Mondial et le Cameroun

Il convient de rappeler que sur les deux dernières décennies, le Fonds Mondial a investi plus d’un milliard de dollars dans la lutte contre le SIDA, la tuberculose, le paludisme et le renforcement du système de santé au Cameroun. Pour la période 2024-2026, le Chef de délégation annonce un financement de 350 millions d’euros, soit plus de 229 milliards de Fcfa.

Pour mémoire, le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme est une institution financière internationale qui investit l’argent du monde pour sauver des vies. À ce jour, le Fonds mondial a engagé 19.3 milliards de dollars US dans 144 pays pour soutenir des programmes de prévention, de traitement et de soins à grande échelle contre les trois maladies.