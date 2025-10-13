Tendances du scrutin : le PAL se désolidarise de son candidat Ateki Seta Caxton

Le président du Parti de l’alliance libérale (PAL) prend les distances vis-à-vis de la déclaration de son candidat qui a félicité Issa Tchiroma Bakary pour ses performances dans les urnes.

Ateki Seta Caxton, candidat investi à l’élection présidentielle par le Parti de l’alliance libérale de Célestin Bedzigui, a pris cette nuit, une position que le parti ne partage pas. Après la clôture du scrutin au soir du 12 octobre et au regard des premières tendances du scrutin, le candidat a reconnu les performances de Issa Tchiroma Bakary et a adressé les félicitations à ce dernier. Ateki seta Caxton estime que les tendances de l’élection observées dans les grandes villes du pays qui concentrent 60% des électeurs et plaçant le candidat du Front pour le salut national du Cameroun parmi les principaux prétendants, les grandes tendances seraient en sa faveur.

Par conséquent, ses performances démontrent que le candidat bénéficie d’un soutien significatif du peuple. En invitant tous les acteurs à la retenue, le candidat Ateki Seta Caxton attire l’attention de tous sur les effets du refus d’acceptation de la vérité des urnes. Lui qui avait déjà accordé son soutien au candidat de l’Undp Bello Bouba Maigari en vue d’une transition à la tête de l’État, trouve en Issa Tchiroma Bakary, celui qui a entre les mains, la clé du changement au Palais de l’Unité.

Le Parti de l’alliance libérale ne se reconnait pas dans cette prise de position découverte sur les réseaux sociaux. Le parti présidé par Sa Majesté Célestin Bedzigui se désolidarise du candidat qu’il a porté en vue de l’élection. La formation politique relève que la posture de son candidat « pourrait être pris par certains comme un opportunisme dénué de toute moralité politique ». Son attitude est considérée comme « contraire aux fondements» du PAL.

Le président du parti entend lever toute confusion et amalgame en précisant que la position du candidat relève de son « initiative personnelle » et n’engage pas le parti. Ce dernier se prononcera après une analyse avisée des résultats, au moins après les données issues des commissions départementales de supervision. Face à la réaction rapide du candidat Ateki Seta Caxton, le PAL réaffirme son attachement à la pondération, à la modération, et à la prise de décision réfléchie.

Ce désaccord entre ces alliés politiques démontre que le lien entre les partis politiques et les candidats externes qu’ils investissent aux élections n’est pas toujours solide. Après l’échéance électorale ou même pendant le processus électoral, tout peut basculer pour une raison ou pour une autre.