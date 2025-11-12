Tensions au Cameroun : l’UPC 2025 déclare 353 personnes détenues à la prison de Ngoma

L’Union pour le changement 2025 a dressé la liste de 353 personnes détenues à la prison de PK 19 à Douala à la suite des tensions post-électorales.

Après les tensions post-électorales qui ont secoué le Cameroun ces dernières semaines, l’Union pour le changement 2025 qui a désigné Issa Tchiroma Bakary comme candidat consensuel recense les manifestants arrêtés et détenus dans les prisons. Le Comité solidarité et justice mis en place par l’UPC 2025 vient rendre public son rapport sur le recensement des personnes détenues à la prison de Ngoma Pk19 à Douala. Selon ce rapport, 353 personnes arrêtées dans le cadre des tensions post-électorales sont détenues dans cette prison. Parmi ces personnes se trouvent des jeunes âgés de 15 à 20 ans, des jeunes de plus de 21 ans et des adultes dont des femmes ayant jusqu’à 52 ans d’âge.

La plateforme qui a soutenu la candidature d’Issa Tchiroma Bakary à l’élection présidentielle du 12 octobre 2025 a adopté une méthode aboutissant au recensement de ces personnes. Le comité mis sur pied a procédé à la collecte de données à travers un « formulaire sécurisé », des témoignages des familles, des échanges avec les avocats et acteurs communautaires. Selon le comité, ces données ont été vérifiées et consolidées dans une base centralisée. Leur publication vise un triple objectif de donner une existence administrative à chaque détenu, prévenir des disparitions invisibles, appuyer les actions juridiques nationales et internationales.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





L’UPC 2025 rend publique la liste la veille de la visite du ministre de l’Administration territoriale Paul Atanga Nji dans la ville de Douala. Le patron de la territoriale évalue ce mercredi la situation sécuritaire de la région du Littoral en général et de la ville de Douala en particulier, elle qui a été l’un des plus grands foyers de tensions à la suite de l’élection présidentielle. Des manifestations émaillées de violences ont entrainé des décès, « des arrestations arbitraires », détention, « disparition forcées ». Les autorités n’ont pas encore publié le bilan des arrestations et détentions dans la ville.