Tensions post-électorales : la circulation des mototaxis interdite dans plusieurs grandes villes du Cameroun

Les autorités administratives ont pris plusieurs mesures le mercredi 21 octobre 2025, veille du contentieux post-électoral visant à réduire la tenue des manifestations dans des centres urbains.

De Douala à Maroua en passant par Dschang et Garoua, les autorités administratives ont pris des mesures pour renforcer la sécurité à la veille de la proclamation des résultats de la présidentielle du 12 octobre 2025. L’objectif est d’empêcher que les manifestations e contestation des résultats du Conseil constitutionnel s’amplifient ou dégénèrent. Surtout que l’atmosphère reste tendu depuis la clôture du vote le 12 octobre. Les manifestations ont déjà lieu dans les villes comme Garoua, Douala, Dschang ou Yaoundé. Dans la ville de Garoua considérée comme l’épicentre des tensions, une enseignante a perdu la vie le mardi 21 octobre au cours des manifestations. Ses funérailles ont eu lieu selon la tradition musulmane.

Dans cette ville, le préfet de la Bénoué, Oumarou Haman Wabi, interdit dans un arrêté, la circulation des motocyclettes tous les jours de 20 heures à 05 heures jusqu’à nouvel ordre. Dans la même ville où des coups de feu ont été entendus hier dans la zone de Sodecoton, le recteur de l’université de Garoua, Boubakari Oumarou, suspend les cours du mercredi 22 octobre au vendredi 24 octobre 2025. Ces deux jours sont consacrés au règlement du contentieux post-électoral et à la proclamation des résultats du scrutin à Yaoundé la capitale. Au cours de ce moment, dans d’autres villes stratégiques, les autorités édictent des mesures de sécurité similaires à celles de Garoua.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





A Maroua, ville voisine de Garoua située dans la région de l’Extrême-Nord, le préfet du Diamaré interdit la circulation des motocycles et les manifestations de rue dans la ville le jeudi 23 octobre dès 06 heures. A Dschang dans le département de la Menoua, région de l’Ouest, le préfet interdit la circulation des motos le jeudi 23 octobre 2023 à partir de 06 heures. A l’université éponyme, le recteur a décidé de la suspension des enseignements.

A Douala dans la région du Littoral, le préfet Sylyac Marie Mvogo a pris un arrêté interdisant la circulation des mototaxis dans plusieurs quartiers de la ville le mercredi 22 octobre de 06 heures à 18 heures. Il en sera de même le jour de la proclamation des résultats du scrutin présidentiel et le jour de la prestation de serment du président déclaré élu. Les quartiers concernés sont Deido, Ndokotti, New-Bell, Marché central, Yassa, Akwa-Nord, Bonamoussadi, Mbanya, New-Deido, Kotto, Nyalla, Makepe, Bepanda, New-Town, Nkolbong, Japoma et Mbangue. L’autorité administrative précise que ces mesures visent à permettre un meilleur maillage sécuritaire dans la ville de Douala.