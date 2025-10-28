Tensions post-électorales : la société civile camerounaise appelle à la refondation du pays

Plus de 300 organisations de la société civile appellent à transformer l’élection présidentielle du 12 octobre en un moment de refondation du Cameroun.

La société civile camerounaise refuse de rester spectatrice de la dégradation du lien social et de l’érosion de la confiance nationale dans ce contexte de tensions post-électorales qui règne au Cameroun. Dans une déclaration commune, adoptée par près de 300 organisations de la société civile camerounaise, ladite société civile lance un appel historique à la refondation du Cameroun.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





A la lecture de cette déclaration, les organisations de la société civile saluent la mobilisation inédite des jeunes camerounaises et camerounais à travers le pays. Elles invitent tous les parties prenantes à l’élection présidentielle du 12 octobre 2025 à une sortie de crise légitime, concertée et honorable. Dans cette perspective, la société civile camerounaise appelle à l’union sacrée à travers une alliance nouvelle des organisations éponymes.

Elle propose d’ores et déjà une piste pour la sortie de cette crise qui dure déjà deux semaines ; lance à cet effet un appel à la tenue urgente des états généraux de la refondation. Lesquels permettront d’une part de garantir la réconciliation nationale à travers un processus de transition consensuel, apaisé et responsable et d’autre part de poser les bases d’un nouveau pacte fondé sur la confiance, l’équité et la transparence.

Pour cela, « Nous devons être à la fois la vigie et l’acteur de cette transition systémique qui s’ouvre au lendemain de l’élection présidentielle du 12 octobre. Le Cameroun que nous voulons ne naîtra ni de la violence ni du silence, mais de l’engagement courageux de tous ses fils et filles », exhorte Guy Constantin Nzati, président du mouvement citoyen Solidarité jeune(Solij) et porte-voix de cette initiative.

Cette démarche inédite traduit un renouvellement générationnel au sein de la société civile camerounaise. Elle augure aussi de nouvelles approches, initiatives et actions par la société civile pour faire entendre sa voix dans les mutations politiques, sociales et économiques à venir au Cameroun.