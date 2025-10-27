Tensions post-électorales : le gouverneur du Littoral confirme quatre morts à Douala

Des affrontements entre manifestants et forces de maintien de l’ordre ont abouti à la mort de quatre civils dans la capitale économique du pays ce dimanche 26 octobre.

Quatre personnes tuées et plusieurs éléments des forces de sécurité blessés, c’est le bilan des manifestations du dimanche 26 octobre 2025 dans la ville de Douala tel que présenté par le gouverneur de la région du Littoral. Samuel Dieudonné Ivaha Diboua a déclaré au soir du dimanche que plusieurs groupes de jeunes sous l’effet de stupéfiants et animés par des intentions criminelles ont semé le chaos dans plusieurs quartiers de la ville de Douala, sans toutefois les citer. Selon nos sources, parmi les quartiers touchés par les manifestations, New Bell, Bepanda, Akwa, Nkolouloun ont connu le passage des habitants de la ville, engagés à obtenir la confirmation de la victoire de Issa Tchiroma Bakary à l’élection.

Selon le gouverneur, les manifestants ont attaqué la brigade de gendarmerie de Nkolouloun et les commissariats de sécurité publique du 2ème et du 6ème arrondissement. L’objectif étant de les incendier et de s’emparer des armes. C’est au cours des échanges avec les éléments des forces de sécurité que les quatre personnes ont trouvé la mort et que les hommes en tenue ont été blessés. L’autorité administrative déplore les pertes en vies humaines et condamne avec la plus grande fermeté ces actes de violences prémédités.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Suite à ces incidents malheureux, le gouverneur demandent aux parents d’appeler leurs enfants à l’ordre pour les éloigner des manipulations politiques. Tandis qu’une enquête est ouverte pour rechercher les instigateurs et auteurs de ces actes, l’autorité annonce que des « mesures nécessaires ont été prises par des autorités pour maintenir fermement l’ordre et barrer la route à tous les criminels voulant porter atteinte à la paix et à la tranquillité publique », déclare le patron de la région. Ces manifestations répondaient à l’appel de l’opposant Issa Tchiroma Bakary, candidat qui s’est déclaré vainqueur à l’élection présidentielle bien avant la proclamation des résultats programmée ce lundi 27 octobre.