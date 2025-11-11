Tensions post-électorales : les avocats font le point de la situation des personnes arrêtées

Me Hippolyte Meli Tiakouang annonce le déferrement le 07 novembre 2025 de 128 personnes arrêtées et détenues dans le cadre de la répression des manifestations post-électorales.

Le coordonnateur du collectif d’avocats engagés pour la défense des droits des personnes interpellées dans le cadre des manifestations post-électorales vient d’actualiser les données liées à leur situation. Selon Me Hippolyte Meli, 128 personnes ont été déférées devant les juridictions pour des procédures judiciaires. Parmi ces dernières, les sept déférées au parquet du tribunal de grande instance du Mfoundi ont été renvoyées au parquet du tribunal militaire de Yaoundé.

A propos des 69 personnes déférées au tribunal de première instance de Yaoundé Centre administratif, huit mineurs ont été renvoyés devant le juge d’instruction en information mineure, 37 personnes ont été mises en liberté sous paiement de caution de 50 000 francs CFA et 24 autres ont été renvoyées au parquet du tribunal militaire de Yaoundé. Le collectif d’avocats précise qu’au total, 96 personnes ont été déférées au parquet du tribunal militaire de Yaoundé.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Il exprime ses inquiétudes pour des personnes gardées à vue et celles conservées au secret. Car ne sachant pas quand la garde à vue administrative de certains cessera, encore moins la procédure judiciaire réservée à ces personnes pour la suite. Cet état ne concerne que des personnes détenues dans la région du Centre. Dans d’autres régions du pays, d’autres personnes interpellées sont en détention dans les prisons et le nombre officiel n’est pas connu. Les autorités communiquent à peine sur ces chiffres.