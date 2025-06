Transfusion sanguine : le Cameroun couvre à peine 41% des besoins en produits sanguins

Jusqu’en fin d’année 2024, seuls 41% des 400 000 poches de sang demandées au Cameroun ont été collectés incitant les acteurs à trouver des stratégies pour mobiliser plus de donneurs volontaires.

Les signaux sont encore au rouge en République du Cameroun lorsqu’on jette un coup d’œil sur le tableau statistique du don de sang. Le pays a besoin de 400 000 poches de sang chaque année et le taux de satisfaction des besoins en produits sanguins n’atteint pas encore la barre de 45%. En fin 2024, le Centre national de transfusion sanguine a collecté 165 708 poches de sang contre 158 481 poches en 2023, soit une hausse de 4,55% sur l’année. Le taux de collecte enregistré en 2024 ne représente que 41% des besoins annuels des Camerounais. Un gap de 234 292 poches reste à combler.

Néanmoins, l’on note une augmentation de 60% de poches de sang collectées en cinq ans. En 2019, avant la mise en place du Centre national de transfusion sanguine, sur l’ensemble du territoire national, 103 359 poches de sang ont été collectées dont 10 177 issus de donneurs volontaires, soit une hausse de 62 349 poches de sang entre 2019 et fin 2024. L’année dernière, le Cameroun a enregistré 44 266 donneurs volontaires. Mais le pays reste dans le besoin.

Parmi les raisons qui expliquent ce faible niveau de collecte en produits sanguins, figure l’insuffisance des moyens et la rareté des donneurs volontaires réguliers. A peine 20% des dons de sang au Cameroun sont faits par des donneurs réguliers. 80 à 90% de dons sont issus des donneurs de remplacement ou de personnes questionnées en situation d’urgence. En fin 2023, le Centre national de transfusion sanguine a pointé 16% des donneurs volontaires et 26% en 2024, soit une légère augmentation de 10% en un an, a expliqué la directrice générale du Centre national de transfusion sanguine sur Crtv radio. Dora Shu Mbanya estime que d’ici à cinq ans, les dons volontaires réguliers que recommandent l’Organisation mondiale de la santé vont atteindre les 60 à 80%.

Dans cette perspective, la directrice mise sur la mobilisation de masse à travers la sensibilisation et l’éducation populaire au changement de comportements. Le but étant que les citoyens aient la culture du don volontaire et deviennent des donneurs spontanés. En donnant le sang, chaque donneur bénéficie d’un bilan de santé et après chaque don, le sang se régénère dans son organisme. Pour donner du sang, certains critères sont à remplir : être âgé entre 18 et 60 ans ; ne pas être une femme enceinte ou allaitante, ne pas avoir une maladie chronique. En cas de doute sur son état de santé, les équipes médicales font des vérifications avant le prélèvement.

Tout citoyen camerounais remplissant ces critères peut se diriger au Musée national de Yaoundé le samedi 14 juin 2025 pour faire le don de sang à l’occasion de la journée mondiale des donneurs de sang.