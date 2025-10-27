Un nouveau leadership politique se présente au Cameroun

Les résultats officiels de l’élection présidentielle du 12 octobre 2025 classent des leaders politiques en fonction de leurs performances engrangées. Tandis que certains gardent leur position initiale, ils perdent des pourcentages au profit des nouveaux qui s’affirment.

Au terme du scrutin présidentiel qui s’achève, un nouveau positionnement s’opère dans les rangs des leaders politiques. Paul Biya reste en tête avec 53,66% mais le pourcentage a dégringolé de 17,62% par rapport au taux de 2018. Cette régression s’explique en partie par la rupture de l’alliance avec deux leaders qui se sont engagés à l’élection présidentielle.

L’un des alliés Issa Tchiroma Bakary, contre toute attente, arrache la deuxième place occupée en 2018 par l’ancien président du MRC Maurice Kamto. Issa Tchiroma a tenu tête au président Paul Biya et s’en sort avec un chiffre officiel lui donnant 35,19% des suffrages, résultat qu’il conteste. De manière officielle, il occupe ainsi la place de leader de l’opposition durant les prochaines années avec un encrage marqué dans les régions septentrionales la région de l’Ouest, le Littoral et dans la diaspora. Il se trouve à cette position, après sa démission du gouvernement et son lancement solitaire à la conquête des suffrages. Il sera soutenu par les militants et cadres du Mrc qui ont voulu le porter à la victoire.

Son entrée en matière a sans doute influencé aussi les performances de Cabral Libii qui garde la place de troisième. Mais pour sa deuxième participation à l’élection présidentielle il perd presque la moitié des suffrages obtenus en 2018. Il termine la course avec 3,41% contre 6,28% en 2018.

La situation est encore plus difficile pour le candidat de l’Undp, Bello Bouba Maïgari qui vient en quatrième position au terme de sa deuxième participation à l’élection présidentielle. Il perd non seulement une place sur le classement de 1992 où il était 3è derrière Ni John Fru Ndi et Paul Biya, mais aussi le pourcentage. Il avait engrangé 19,22% la première fois, contre 2,45% en 2025. Mais, son parti garde la deuxième place au niveau municipal et législative. Une base qui lui permettra de peser encore jusqu’aux élections municipales et législatives de 2026.

Classée cinquième de l’élection présidentielle de 2025, la seule femme en lice n’a pas pu se hisser au sommet de l’État lors de cette première participation. Elle obtient 1,66%. Le maire de Foumban n’a pas pu faire mieux que son feu mari fondateur du parti en 2018 (1,73%), en 2004 (4,5%) en 1992 (3,66%). Mais elle a devancé d’autres candidats qui revenaient pour leur deuxième tentative en l’occurrence Joshua Osih.

Le candidat du SDF arrive sixième à l’élection présidentielle perdant ainsi deux places sur son classement de 2018. Sa performance de 1,21% en 2025 contraste avec ses 3,35% obtenus en 2018, loin derrière les chiffres de son prédécesseur, Ni John Fru Ndi qui a longtemps été le principal opposant de Paul Biya. La candidate est appelée à renforcer son leadership au sein de la base.

Pour leur première participation, Ateki Seta Caxton du PAL, classé 7è avec 0,87% des suffrages, Samuel Iyodi Hiram du Fdc 0,40% ont devancé Serge Espoir Matomba du Purs (0,35%) qui était à sa deuxième participation. En 2018 ce dernier a fini la course avec 0,53% des suffrages.

Par ailleurs, Jacques Bougha Hagbe du Mcnc 10è avec 0,30% et Pierre Kwemo de l’Ums 0,28% devancent Akere Tabeng Muna qui termine dernier comme en 2018 avec 0,22%, même comme avec Ateki Seta Caxton, il a décidé de soutenir le candidat Bello Bouba Maïgari.

Ce positionnement issu de la décision du Conseil constitutionnel souffre néanmoins de contestation par Issa Tchiroma Bakary qui est soutenu par d’autres candidats ayant pris part à l’élection et qui l’ont dores et déjà reconnu comme candidat élu avant même la proclamation des résultats. Au moment où le Rassemblement démocratique du peuple camerounais célèbre la victoire, les rues sont pleines de personnes dans plusieurs villes du pays. Ces dernières manifestent pour demander le départ du président déclaré réélu.