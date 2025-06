Voici les cinq chantiers prioritaires de Me Akere Muna à la tête du Cameroun

Le candidat déclaré à l’élection présidentielle d’octobre 2025 a inscrit dans sa vision pour un Cameroun nouveau, cinq chantiers à réaliser durant ses 100 premiers jours en tant que chef de l’Etat.

Me Akere Muna, candidat investi par le parti Univers et soutenu par d’autres partis d’opposition dévoile sa vision pour une nouvelle République du Cameroun au lendemain de l’élection présidentielle d’octobre 2025. L’avocat international qui nourrit des ambitions politiques depuis des années compte réaliser cinq chantiers prioritaires s’il est élu président de la République comme il entend l’être après le scrutin qui s’annonce dans trois mois.

Comme priorité des priorités, Me Akere Muna compte mettre en œuvre un programme d’urgence pour le développement local. Le programme consiste à évaluer les 360 communes pour déterminer les besoins en ressources humaines et financières. Le but est de répondre à leurs besoins en eau potable, en soins de santé primaires, en écoles fonctionnelles, en infrastructures routières entre autres.

Le second chantier prioritaire concerne la multinationalité et dans sa réalisation, le candidat entend prendre des mesures dès son premier jour au Palais de l’Unité pour faciliter le déplacement des Camerounais vivant à l’étranger. Ce chantier vient juste avant le 3è prioritaire relatif à l’audit général de l’Etat. Le candidat pense que la gestion des finances publiques camerounaise, les revenus de l’Etat et l’endettement sont opaques. L’audit permettra d’évaluer les ressources et dettes nationales, de réaliser les réformes économiques réalistes, d’établir un plan de développement stable.

Le quatrième chantier vise à atteindre la paix durable à travers le dialogue national inclusif et sincère qui va s’attaquer aux causes profondes de la crise sécuritaire dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Il compte aussi traiter de la même manière les autres régions où la paix est menacée.

Comme 5è chantier prioritaire, le candidat inscrit le renforcement de la démocratie et de la bonne gouvernance. Me Akere Muna va ainsi s’attaquer au système de parti unique et de centralisation sous l’autorité duquel les institutions et administrations se trouvent. Le candidat voudrait garantir la séparation des pouvoirs, élargir l’espace de la société civile et autonomiser le secteur privé.