Yaoundé : cinq présumés trafiquants de visas dont le fils d’un ministre, incarcérés à Kondengui

Le fils du ministre des Relations extérieures, Philippe Mbella, le commissaire divisionnaire Serge Ayissi sont impliqués dans cette affaire qui a éclaté il y a quelques semaines.

Cinq personnes ont été placées sous mandat de dépôt à la prison centrale de Kondengui pour trafic de visas à l’ambassade d’Espagne au Cameroun. Elles sont suspectées d’appartenir à un réseau de trafiquants démantelé à l’issue d’une enquête policière. Les investigations ont été menées par la délégation générale à la Sûreté nationale sous la conduite du commissaire divisionnaire Vincent de Paul Meva à la demande de l’ambassade d’Espagne, informe Africa Intelligence.

Selon le récit de la même source, la représentation diplomatique du Royaume d’Espagne a sollicité cette enquête après avoir été alertée qu’un demandeur de visa a déposé une plainte. La victime affirme avoir versé une importante somme d’argent pour obtenir le visa. Mais, il ne l’a pas obtenu. L’enquête a ainsi permis de retracer le circuit et de démanteler un réseau de trafic bien tissé et bénéficiant de l’influence de deux personnes en l’occurrence Philippe Mbella, le fils du ministre camerounais des Relations extérieures et Serge Ayissi, commissaire divisionnaire.

Philippe Mbella en service à la comptabilité de l’ambassade d’Espagne est accusé d’avoir usé de sa profession pour apposer des visas sur des passeports en dehors des procédures à respecter dans des services consulaires. En cela, il a joué un rôle important dans le réseau de délivrance des faux visas d’Espagne. Il était secondé par le commissaire divisionnaire Serge Ayissi en service à la police des frontières. Son rôle était d’identifier de potentiels demandeurs de visas et de collecter les fonds. En dehors d’eux, d’autres membres du présumé réseau de trafiquants ont été interpellés.

Les cinq mis en cause séjournent en prison en attendant l’aboutissement des enquêtes ainsi que la détermination de la date de leur jugement.