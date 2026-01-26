2026 commence bien pour les clients d’Orange Cameroun

L’année 2025 a été marquée par la célébration des 25 années d’Orange au Cameroun. Une occasion de manifester par des preuves tangibles, l’impact socio-économique de la marque et son ancrage dans la vie des camerounais.

Tout au long de l’année, les clients ont pu bénéficier de nombreuses récompenses : des voitures de l’heure, des voyages au Maroc, des centaines de millions, des milliers de maillots des Lions Indomptables, des Smart Tvs 65’’ et bien d’autres…

L’année 2026 a commencé avec plus d’intensité et de générosité pour les clients d’Orange Cameroun. Comme la marque vient de l’annoncer sur ses différents canaux, 2026 personnes vont recevoir des dotations gratuites pour appeler et surfer librement pendant toute l’année 2026.

Ainsi, pour être parmi les 2026 heureux gagnants de cette campagne, il suffit de souscrire à un forfait Orange Bonus data ou appel au #111*10# ou via la super application Max it. Les gagnants pourront surfer et appeler gratuitement pendant un an.

Selon le témoignage de plusieurs clients interrogés, passer une année sans dépenser de l’argent pour du crédit d’appels ou de la data est un grand ouf de soulagement pour tous, qu’importe la catégorie sociale.

