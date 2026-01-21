Yango Ride révèle les grandes tendances mobilité de 2025 au Cameroun

En rétrospective de lʼannée 2025, Yango Group, entreprise technologique mondiale, partage les principales tendances observées au Cameroun entre décembre 2024 et décembre 2025. Des trajets du quotidien aux déplacements vers lʼaéroport, en passant par les voyages professionnels et les sorties nocturnes, les données confirment lʼadoption croissante des services technologiques dans le pays, avec Yango jouant un rôle central dans lʼévolution des usages urbains.

Yaoundé et Douala, cœur de la mobilité

En 2025, Yaoundé et Douala se distinguent comme les deux villes les plus actives sur Yango Ride au Cameroun. Si les deux métropoles affichent un fort dynamisme et des usages soutenus, Yaoundé prend toutefois lʼavantage en volume de trajets, illustrant lʼadoption croissante des services de mobilité aussi bien dans la capitale politique que

dans la capitale économique du pays.

Le tarif Éco reste le grand favori

En 2025, le tarif Éco demeure lʼoption la plus populaire auprès des passagers au Cameroun. Cette préférence illustre la recherche dʼun équilibre entre accessibilité, fiabilité et confort pour les déplacements du quotidien.

La Toyota Yaris, la star des trajets au Cameroun

Parmi les modèles de véhicules, un sʼest clairement démarqué sur les routes de Yaoundé et Douala: la Toyota Yaris, devenue la voiture la plus réservée sur Yango Ride au Cameroun en 2025, appréciée pour son efficacité, son confort et son adaptation à la circulation urbaine.

Des utilisateurs très engagés

En 2025, certains passagers ont fait de Yango un véritable compagnon du quotidien. Le passager le plus actif de lʼannée a effectué 1774 trajets, illustrant lʼintégration profonde du service dans les habitudes de déplacement à travers le pays.

Quand certains trajets vont plus loin

Lʼannée a également été marquée par des courses à forte valeur. La course la plus chère enregistrée au Cameroun en 2025 sʼest élevée à 99 600 FCFA, confirmant la capacité de Yango à répondre aussi bien aux trajets courts quʼaux déplacements plus longs ou spécifiques.

Où se rendaient les Camerounais ?

Parmi les destinations les plus populaires en 2025 figurent Mfoundi Yaoundé 1er et Playce

Carrefour à Yaoundé dʼune part; et dʼautre part Wouri Douala 5e et lʼAéroport International

de Douala. De manière générale, les quartiers résidentiels et zones dʼactivités

économiques, ainsi que les pôles de loisirs et de restauration restent les plus plébiscités. Ces tendances reflètent lʼévolution des centres dʼattractivité de la ville et les rythmes de vie quotidiens à Yaoundé et Douala.

Lʼaéroport, un hub stratégique de mobilité

Les déplacements vers et depuis les 2 aéroports internationaux ont connu une forte demande en 2025, avec près de 120 000 trajets aéroport effectués via Yango Ride, confirmant le rôle clé de la plateforme pour les voyages professionnels et personnels. « Ces données illustrent la manière dont Yango sʼest intégré au quotidien des populations au Cameroun. Notre objectif est de proposer des solutions technologiques simples, accessibles et fiables, adaptées aux réalités locales et aux besoins réels des utilisateurs à travers le pays », souligne Clovis Pilla, Directeur Pays de Yango au Cameroun.

Yango poursuit ses investissements au Cameroun afin dʼaméliorer la sécurité, la qualité de service et lʼexpérience globale des passagers, des chauffeurs partenaires et des entreprises de transport partenaires. Yango ambitionne de continuer à soutenir le développement technologique et économique des villes camerounaises.