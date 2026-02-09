Sport



EN CE MOMENT


Cameroun/ Guinness Super League : les résultats partiels de la première journée

Le premier coup de sifflet du championnat de football a retenti le 07 février 2026. La Guinness Super League a…

Publié par Arnaud Nicolas MAWEL
le: 9 février 2026
(DR)
© (DR)

Le premier coup de sifflet du championnat de football a retenti le 07 février 2026.

La Guinness Super League a lancé sa saison avec une première journée riche en spectacle et en détermination sur les différents stades du pays. À Yaoundé, au stade annexe I de Omnisports, Lekié FC a frappé fort en dominant Authentic FC (5-1), affichant d’entrée ses ambitions dans la compétition.
À Douala, sur la pelouse du stade annexe I de Japoma, CF Cyclone FC s’est montré réaliste pour s’imposer face à Vision FC (1-0), tandis que AS Dibamba et Ita Mbong FC se sont neutralisés sur le score d’un but partout au terme d’une rencontre équilibrée.
À Garoua, le stade Cenajes a été le théâtre d’un duel spectaculaire entre Agai FC et Amazone FC, conclu sur un score de parité (3-3), au terme d’un match très engagé.

La compétition se poursuit ce 09 février 2026 au Centre technique de la Fecafoot avec deux affiches attendues : Éclair Football Fille face à Dja Sports à 13h, puis FC Ebolowa contre Louves Minproff à 15h. Des rencontres qui s’annoncent décisives pour la suite de la saison.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ



Suivez l'information en direct sur notre chaîne WHATSAPP

À LIRE AUSSI

À LIRE AUSSI

1xbet
© 1xbet

Le sport camerounais entre dans une nouvelle dimension en ce mois de février

9 février 2026 Publié à 10h05

Le mois de février 2026 ne ressemble à aucun autre pour les passionnés…

Savoir plus
(DR)
© (DR)

Cameroun/ Guinness Super League : les résultats partiels de la première journée

9 février 2026 Publié à 09h41

Le premier coup de sifflet du championnat de football a retenti le 07…

Savoir plus
Archives
© Archives

Elections municipales : la crainte d’une nouvelle prorogation du mandat des conseillers municipaux

9 février 2026 Publié à 09h16

Le président de la République du Cameroun dispose encore de deux jours pour…

Savoir plus