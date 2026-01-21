14e Conférence ministérielle de l’OMC : le Premier ministre inspecte les sites d’hébergement

À seulement deux mois de la 14e Conférence ministérielle de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), le gouvernement camerounais intensifie les préparatifs en vue de ce grand événement.

Le Premier ministre, Joseph Dion Ngute, a effectué, hier 20 janvier 2026, une visite d’inspection des principales infrastructures destinées à accueillir cet événement international majeur, prévu du 26 au 29 mars 2026 au Cameroun.

Le chef du gouvernement était accompagné du ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarga Atangana, le ministre de la Communication René Emmanuel Sadi, et le ministre du Tourisme et des Loisirs par intérim, Gabriel Mbairobe. Cette visite sur le terrain s’inscrit dans un processus de suivi rigoureux des préparatifs d’un événement marquant qui rassemblera plus de 4 000 délégués de 166 pays.

La délégation gouvernemental a débuté la visite par l’hôtel du Mont Fébé, qui est l’un des principaux sites d’hébergement des délégations. Dans cette structure, le Premier ministre a évalué l’avancement des travaux menés conformément aux spécifications de l’OMC. Tout en notant avec satisfaction le rythme accéléré des entreprises contractées, il a ordonné de doubler la cadence de travail pour éviter tout problème de performance de dernière minute et garantir le strict respect des normes internationales exigées pour un événement de cette ampleur.

La délégation s’est ensuite rendue au palais des Congrès de Yaoundé, où se tiendront tous les travaux de la Conférence ministérielle. Le Premier ministre a procédé à une inspection minutieuse des installations techniques et logistiques, soulignant la nécessité d’une parfaite fonctionnalité au sein des espaces destinés aussi bien aux sessions ministérielles qu’aux réunions parallèles.

En vue de la mission d’évaluation de l’OMC prévue le 2 février 2026, le chef du gouvernement a annoncé qu’il effectuerait personnellement une nouvelle visite sur place quelques jours avant la réunion d’évaluation. Il s’agit de garantir que tous les engagements seront effectivement respectés et que le Cameroun sera pleinement préparé à accueillir la communauté commerciale internationale.