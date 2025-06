Finance : la Cobac autorise la CBC à déployer Wave au Cameroun

La Commercial Bank Cameroon (CBC) est autorisée à fournir les services « Wave » au Cameroun en partenariat avec Wave Tranfer S.A.

Une décision de la Commission bancaire en Afrique centrale (Cobac) autorise la CBC à fournir les services Wave au Cameroun.

Dans la note datée du 11 juin 2025, signée au nom de la commission bancaire par Yvon Sana Bangui, par ailleurs gouverneur de la Beac, il est stipulé en l’article 1er que la « Commercial Bank Cameroon (CBC) est autorisée à mettre à la disposition de la clientèle le service de paiement sous l’appellation « Wave » en partenariat avec Wave Transfer SA, correspondant aux services suivants prévus aux alinéas 1, 2-b et 2-c de l’article 3 du règlement n° 04/18/CEMAC/UMAC/COBAC: les versements et les retraits d’espèces sur un compte bancaire ou de paiement et les opérateurs de gestion y afférente; l’exécution d’opérations de paiement effectués avec une carte de paiement ou un dispositif similaire permettant de réaliser ces opérations; l’exécution d’opérations de paiement associés à un compte bancaire ou de paiement permettant les virements ponctuels ou permanent ».

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Pour rappel, Wave est un service de paiement et de transfert d’argent. Il permet d’effectuer des transactions financières, de payer des factures, d’acheter du crédit téléphonique, entre autres.

Avant son entrée au Camroun, Wave est déjà disponible dans plusieurs autres pays en Afrique. Notamment : le Sénégal, la Côte d’Ivoire, le Mali, le Burkina Faso, la Gambie et l’Ouganda.

Bien plus déployé en Afrique de l’Ouest, en 2022, l’IFC a arrangé un financement de 90 millions d’euros, un financement, consenti par IFC et d’autres investisseurs, Pour aider Wave à développer ses activités en Côte d’Ivoire et au Sénégal et à élargir son offre de produits ainsi que sa clientèle.

Au Cameroun, Wave dans le domaine des transferts mobiles entre dans un marché suffisamment miné. En effet, le mobile money contribue à hauteur de 5% au PIB. Ce secteur est dominé par les opérateurs de téléphonie mobile Orange et MTN, qui contrôlent plus de 88% du marché. Les transactions par Mobile Money ont augmenté de manière substantielle, atteignant 24,331 milliards de FCFA en 2023, en hausse de 38,2% par rapport à l’année précédente