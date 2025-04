Affaires : Douala accueille les rencontres économiques turco-camerounaises

Le thème retenu pour ces assises est « L’accélération du développement local et des échanges économiques turco-camerounais », une thématique qui s’inscrit parfaitement dans la dynamique de la Stratégie nationale de développement 2020-2030, axée principalement sur la transformation structurelle de l’économie nationale. Aux côtés du président de Turcaba, on notait la présence du vice-président de l’organisation, du président du patronat turc pour l’Afrique ainsi que de 𝗠. 𝗗𝗶𝗱𝗶𝗲𝗿 𝗕𝗶𝗸𝗼𝘂𝗹𝗮, représentant des Communes et Villes unies du Cameroun (CVUC) et maire de la commune d’Olanguina.