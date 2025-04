Affaires : Le Port autonome de Douala signe un protocole d’accord avec le Conseil des Chargeurs du Tchad

De manière générale, les deux partenaires décident de consolider leurs liens et de renforcer leur coopération en ce qui concerne notamment la simplification des procédures, la fluidification des opérations de passage des marchandises et la sensibilisation des chargeurs et transporteurs au concept de corridor de transport et aux procédures d’import-export.

Dans son discours de circonstance, le Directeur Général du PAD, gestionnaire du Port de Douala-Bonabéri, s’est réjoui « de l’heureux aboutissement des échanges menés entre nos deux structures depuis l’année dernière, à l’effet de structurer un cadre de concertation permanent entre le Port Autonome de Douala et le Conseil des Chargeurs du Tchad, pour en faire une véritable instance permanente de dialogue fondée sur des axes de coopération clairs, concrets et opérationnels ».

Il a ensuite indiqué que « la signature du Protocole d’accord entre le PAD et le COC-Tchad s’inscrit en droite ligne des directives gouvernementales en faveur de la facilitation des opérations de transit des marchandises des pays voisins sans littoral, en particulier le Tchad et la RCA ».

Par ce protocole, le PAD s'engage à simplifier les procédures portuaires pour les marchandises en provenance ou à destination du Tchad, à réduire les délais de transit, et à appliquer une tarification préférentielle. Des couloirs et guichets spécifiques pour le traitement des cargaisons tchadiennes seront également créés, de même que des facilités pour l'exploitation d'une zone logistique dédiée au Tchad dans la zone portuaire de Douala. Le Port de Douala s'engage en outre à renforcer la sensibilisation et la formation des chargeurs et transporteurs tchadiens sur les procédures de transit, avec l'appui de sa représentation permanente à N'Djamena





Le Directeur de COC-Tchad a quant à lui remercié le PAD, et plus particulièrement son Directeur Général pour ses diligences, son sens de l’écoute et ce qui a été entrepris et est envisagé pour une meilleure collaboration entre les deux structures et les deux pays frères. Il a rappelé que les liens qui lient le Port de Douala-Bonabéri et les chargeurs du Tchad est profond, historique et solidement ancré.

De son côté, le Tchad entend privilégier et encourager le dialogue avec le PAD sur toute préoccupation rencontrée par les chargeurs tchadiens. De même, il promet de sensibiliser les acteurs du commerce extérieur tchadien sur les procédures et les avantages du transit tchadien via le Port de Douala, et d’œuvrer à l’accroissement continu du trafic tchadien via le Port de Douala.