Alerte : 10 cas de Mpox confirmés au Cameroun

La flambée des cas observée dans les régions du Littoral, du Centre et la présence de cas dans certaines autres régions a incité le ministre de la Santé publique à activer le système de veille et de prise en charge.

La variole du singe connu sous le nom de Mpox attaque les populations au Cameroun depuis la fin de l’année 2025. Entre le 14 novembre 2025 et le 07 janvier 2026, les autorités sanitaires dénombrent cinq cas confirmés au plan national dont quatre dans la région du Littoral et un dans la région du Sud-Ouest. Dans le Littoral la maladie touche les districts de santé de Abo (1 cas), Cité des Palmiers (1 cas) et Deido (2 cas). Un seul district de santé est touché dans le Sud-Ouest, à savoir le district de santé de Akwaya qui enregistre un cas.

Par ailleurs, selon le ministre de la Santé publique, depuis le 1er janvier 2026, le pays a enregistré 114 cas suspects dont 10 confirmés. Aucun décès n’est néanmoins enregistré. La région du Centre totalise quatre cas dans le district de santé d’Ayos, le Sud-Ouest un cas dans le district de santé d’Akwaya, le Sud, un cas dans le district de santé de Kribi et la Littoral dans les districts de santé d’Abo, Deido et Cité des palmiers.

Face à cette flambée des cas, le ministre de la Santé publique organise la riposte aussi bien dans la région du Littoral, que dans les autres régions. Pour circonscrire la maladie et rompre la chaine de propagation, le ministre instruit la mise en œuvre des mesures de contrôle adéquates dans la région du Littoral. Malachie Manaouda prescrit en effet la mise sur pied d’un système de gestion de l’incident, le renforcement de la surveillance épidémiologique, la sensibilisation des populations ainsi que la prise en charge effective des cas dans des formations sanitaires. Il place les autres régions sous un système d’alerte maximale.

Maladie transmise de l’animal à l’homme avec possibilité de transmission de l’homme à l’homme le Mpox se manifeste par des éruptions cutanées accompagnées de fièvre. La maladie sévit sur le continent africain ces dernières années en faisant plusieurs victimes dont des décès. Le 13 août 2024, elle avait été déclarée « urgence de santé publique de portée continentale » en raison de sa propagation en Afrique. Face au risque de santé que constitue la flambée des cas, la vigilance reste de mise aussi bien pour les populations que pour des professionnels de santé.