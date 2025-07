Bertrand SOLANGA devient le premier président de l’Association des petites entreprises du Cameroun

Yaoundé, 30 juin 2025 – L’entrepreneur camerounais Yves Bertrand SOLANGA, fondateur de la Startup Light Group a été élu président de l’Association des petites entreprises du Cameroun (APEC) samedi dernier à Yaoundé, au cours de l’assemblée générale constitutive de cette association.

L’APEC, qui revendique près de 150 membres à sa création, se donne pour mission de structurer et de représenter les petites entreprises camerounaises, encore peu audibles dans les sphères politiques lorsqu’elles ne sont pas tout simplement marginalisées dans les instances patronales nationales.

« L’APEC est née d’un besoin urgent de représentativité, d’un impératif de fédération et d’une ambition collective de faire entendre la voix des petites entreprises, qui portent une part non négligeable de la création d’emplois et de valeur dans notre pays », a souligné Yves Bertrand SOLANGA après son élection.

Il faut préciser que Yves Bertrand SOLANGA est le fondateur de Light Group, une startup qui produit et développe Light Oil, une solution de gestion des produits pétroliers avec un dispositif intelligent de télé-jaugeage en temps réel. Diplômé en sciences physiques avec une spécialisation dans l’industrie pétrolière, en juin 2025, il a fait partie des 10 startuppers africains – engagés dans l’innovation technologique appliquée au secteur minier – sélectionnés pour participer à la première édition du Minetech Hub, un programme d’incubation développé par le PNUD et organisé à Lusaka (Zambie).

Dans ses fonctions, Yves Bertrand SOLANGA sera assisté par Grace Divine MOUGNOK, agropreneure et directrice de Otam Juice & Pastries qui devient vice présidente en charge de la communication et des relations publiques et Jean Bernard ESSENGUE, PDG de ABM et vice président en charge des partenariats, financements et accès aux ressources.

Selon ses statuts, l’APEC entend agir sur plusieurs fronts que sont la formalisation des entreprises, l’accès au financement, l’accompagnement, le plaidoyer, et construction de partenariats stratégiques avec l’État et les autres acteurs économiques.

L’APEC ambitionne également de devenir un interlocuteur reconnu des pouvoirs publics et des grands organismes économiques, dans un pays où les PME représentent une part importante de l’économie mais manquent souvent de structuration collective et de soutien institutionnel.

« Nous allons faire de l’APEC une organisation structurante. Dès le début de notre mandat, nous envisageons offrir aux 150 membres adhérents, un réseau à travers lequel ils pourront non seulement trouver des clients pour leurs services, mais aussi accéder à des opportunités de financement », promets Jean Bernard ESSENGUE, vice-président de l’APEC en charge des partenariats et des financements mais également promoteur de ABM, une institution de microfinance engagée dans l’économie solidaire, qui revendique une communauté de 3 200 acteurs économiques.