Cameroun : 12 morts et des dizaines de blessés dans deux attaques armées

Une attaque djihadiste a emporté la vie de quatre personnes dans l’Extrême-Nord tandis qu’un engin explosif improvisé a sauté sur un véhicule militaire dans le Sud-Ouest.

La semaine qui s’achève se referme sur deux drames survenus dans deux régions en proie à la crise sécuritaire. Le premier drame survient la matinée du 05 septembre 2025 dans la localité de Malende, arrondissement de Muyuka, sur l’axe Buea-Kumba, département du Fako, région du Sud-Ouest. Un véhicule militaire transportant des militaires en patrouille roule sur un engin explosif improvisé dissimulé au sol dans une plantation de caoutchouc non loin du camp de la CDC. L’explosion a causé la mort de huit soldats. Sept ont perdu la vie sur place tandis qu’un autre est décédé à l’hôpital où il a été transporté. Dans la même circonscription administrative, dans la localité de Wotutu, un gendarme a été tué dans la nuit du samedi 06 septembre 2025.

La même nuit, mais dans un autre théâtre d’opérations, une attaque a été perpétrée par des éléments du groupe Boko Haram. Les présumés djihadistes ont attaqué plusieurs villages de l’arrondissement de Moskota, département du Mayo-Tsanaga, région de l’Extrême-Nord. Les assaillants ont touché les villages Ouzal, Mandoussa, Modoko. Quatre personnes ont perdu la cette attaque et au moins 11 blessés ont été enregistrés. Plusieurs autres personnes ont été enlevées dont au moins quatre enfants. Au titre des dégâts matériels, des maisons ont été incendiées, des boutiques vandalisées, du bétail emporté.

Toutes ces attaques surviennent dans un contexte électoral marqué par l’approche de l’élection présidentielle et la rentrée scolaire. Le scrutin que le pays prépare se déroulera dans un mois. La rentrée scolaire a quant à elle eu lieu ce jour. En prélude à ces deux événements, le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense a présidé une réunion d’évaluation sécuritaire le 03 septembre dernier à Yaoundé. Il était question de tout mettre en œuvre pour que la rentrée scolaire et la présidentielle se déroulent sans incidents au plan sécuritaire.