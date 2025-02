Cameroun-1675 logements sociaux : Ketcha Courtès installe de nouveaux acquéreurs à Olembe

Pour rappel, dans le but de résorber le déficit en logements sans cesse croissant au fil des années, le Président de la République du Cameroun a décidé en 2009, du lancement d’un Programme gouvernemental de construction de 10000 Logements sociaux et d’aménagement de 50000 parcelles constructibles.

Le Programme Gouvernemental de construction de 10.000 logements sociaux et d’aménagement de 50.000 parcelles constructibles, est prévu pour s’exécuter dans les dix capitales régionales (4.500 logements à Yaoundé et Douala, 50 logements par ville pour les 8 autres chefs-lieux de région) ; six villes universitaires et industrielles (à raison de 50 logements par ville) ; ainsi que dans six chefs-lieux de département (50 logements par localité) ; soit dans 22 localités. Ce programme se déploie dans les deux principales métropoles que sont Douala et Yaoundé, respectivement sur les sites de Mbanga Bakoko et Olembé.