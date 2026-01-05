Cameroun : 20 éléments de dalot posés à la falaise de Dschang entre le 31 décembre et le 1er janvier 2026

L’entreprise CFHEC a intensifié les travaux sur le dalot, les ouvrages de drainage et la préparation des remblais durant ces deux jours.

Le chantier engagé pour rétablir durablement la circulation sur la falaise de Dschang se poursuivent. Entre le 31 décembre 2025 et le 1er janvier 2026, les travaux ont gagné en intensité selon le ministère des Travaux publics. Durant ces deux jours, le déploiement de l’entreprise CFHEC a permis d’accélérer les travaux en posant 20 éléments de dalots dont huit le 31 décembre et 12 le 1er janvier.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Par ailleurs, dans le même temps, les équipes ont travaillé dans la réalisation des tranchées de drainage. Elles réalisent en effet des travaux d’enrochement et du ferraillage de la tête amont du dalot. Cet élément est indispensable à la maîtrise des écoulements d’eau et à la protection de la plateforme. Toujours selon le ministère, les travaux se poursuivent avec les opérations de ferraillage et de coffrage des joints des éléments de dalot, ainsi que le coulage des joints coffrés, tandis que le coulage du radier du puisard du dalot a été exécuté.

Se poursuivent aussi le transport de la latérite et sa mise en dépôt provisoire, les opérations de déblai et dépôt. Dans la préparation des remblais, l’entreprise est face au défi de maintenir une bonne teneur en eau de la latérite stockée en cette période de sècheresse.

Pour rappel, le 05 novembre 2024, un double éboulement s’est produit à la falaise de Dschang entrainant plus d’une dizaine de morts et de disparus. Des travaux engagés pour sécuriser la zone, réparer les dégâts causés sur la route et garantir une bonne circulation ne sont pas encore achevés. Le ministre des Travaux publics assure néanmoins que la vitesse des réalisations en cours a été accélérée.