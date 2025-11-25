Cameroun : 20 morts et plus de 1 200 personnes interpellées lors des tensions post-électorales

Le ministre de l’Administration territoriale, Paul Atanga Nji, a fait le bilan global des violences post-électorales lors de l’ouverture de la 2è conférence semestrielle des gouverneurs ce 25 novembre à Yaoundé.

Des semaines de tensions après l’élection présidentielle du 12 octobre 2025 ont entrainé des décès et des dégâts matériels. Selon le bilan du ministre de l’Administration territoriale, 20 personnes ont trouvé la mort au cours des tensions post-électorales qui ont touché six régions sur 10.

Neuf personnes ont été tuées dans la région du Littoral et quatre sont mortes après avoir été piétinées dans la même région, trois ont été tuées dans la région de l’Est, trois dans la région du Nord et une dans la région de l’Ouest. Les régions de l’Extrême-Nord et de l’Adamaoua bien que touchées par les violences, n’ont pas enregistré de décès. Dans l’ensemble des régions, Paul Atanga Nji a relevé que 1 243 personnes environ ont été interpellées. Les qualifiant « d’assaillants », le ministre a expliqué que ces personnes ont été prises « en flagrant délit de pillage en bande, d’actes de vandalisme, d’incendie de biens publics et privés ». Ces « assaillants », leurs coauteurs et complices seront tenues responsables de « leurs atrocités devant les juridictions », a déclaré le membre du gouvernement.

La conférence semestrielle se tient à la veille des élections régionales qui imposent des mesures sécuritaires appropriées. En vue de la bonne tenue des élections du 30 novembre prochain, le ministre Paul Atanga Nji a demandé aux autorités administratives « de rester vigilantes et proactives ». Aux secrétaire d’État à la Défense Galax Yves Etoga, et au délégué général à la Sûreté nationale représenté par le secrétaire général Dominique Baya, le Minat a aussi donné des instructions. Il leur a demandé de prendre toutes les mesures pour sécuriser les électeurs, le personnel d’Elections Cameroon ainsi que le matériel électoral.

Après les élections, suivront les fêtes de fin d’année qui requièrent tout aussi des mesures de sécurité. Les participants à la conférence prendront des mesures pour lutter contre « la criminalité urbaine et périurbaine, le grand banditisme, la consommation abusive d’alcool, des drogues et autres produits stupéfiants ». Ces mesures seront inspirées du rapport conjoint du délégué général à la Sûreté nationale et du secrétaire d’État à la Défense chargé de la gendarmerie.