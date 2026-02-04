Cameroun : 21 000 nouveaux cas de VIH par an

Le chiffre représente l’incidence annuelle du VIH sur la population impliquant les personnes dont l’âge est compris entre 15 et 49 ans.

Les résultats de la deuxième enquête d’évaluation de l’impact du VIH sur la population camerounaise (CAMPHIA) réalisée entre septembre 2024 et janvier 2025 présentent la situation épidémiologique actualisée du VIH au Cameroun. Selon cette enquête dont les données ont été rendues publiques par le ministre de la Santé publique le 02 février 2026, l’incidence annuelle du VIH chez les personnes âgées de 15 à 49 ans est de 0,15% contre 0,24% en 2017, avec 0,24% chez les femmes et 0,06% chez les hommes qui sont quatre fois plus touchés que les femmes. Au sein de la population, ce résultat indique environ 21 000 nouveaux cas de VIH par an.

Par ailleurs, la prévalence nationale du VIH est de 2,6% chez les personnes de 15 à 49 ans. Le taux de femmes touchées est de 3,6%. Et celui des hommes est de 1,6%. Le résultat indique au niveau de la population qu’environ 503 000 personnes âgées de 15 ans et plus vivent avec le VIH. Cette prévalence est en régression par rapport au taux de 3,4% relevé au terme de l’enquête effectuée en 2017. Ces données nationales sur cette tranche d’âge varient néanmoins d’une région à une autre. Les régions du Nord et de l’Extrême-Nord enregistrent une prévalence de 1,5% tandis que la région du Centre, à l’exclusion de la ville de Yaoundé connait la prévalence la plus élevée, 4,6%.

Quant au contrôle du virus chez les personnes vivant avec le VIH, le taux de suppression est de 95% environ chez les personnes âgées de 55 ans et plus ; environ 47,5% chez les jeunes femmes âgées de 15 à 24 ans, et de 50,4% chez les hommes de 25 à 34 ans. Pour infléchir davantage la courbe, le ministre de la Santé publique Malachie Manaouda préconise l’intensification du dépistage du VIH en ciblant les couches les plus vulnérables, en l’occurrence les femmes, les adolescents et les jeunes.