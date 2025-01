Cameroun-50kg de riz à 15 000F : l’entreprise promotrice de « Big joe » face à la presse

Le gouvernement camerounais est accusé depuis quelques jours de vendre du riz destiné aux animaux à la population.

Ce qui depuis décembre faisait la fierté du ministère du Commerce vire au drame. Une opération de vente promotionnelle des produits de premières nécessités organisée par le ministre du Commerce sur l’étendue du territoire national sous « instruction du Chef de l’Etat » connaît un engouement particulier au Cameroun.

Pour cause, un produit vedette, le riz « Big Joe » commercialisé à 15 000 F le sac de 50 kg. Luc Magloire Mbarga Atangana a dit sa satisfaction face à l’engouement des populations face à cette initiative du gouvernement pour lutter contre la vie chère. Mais en face des voix se sont élevées pour accuser le gouvernement de la République de vendre du riz destiné aux animaux à la population.

Dans un communiqué publié récemment, le ministère du Commerce a apporté un démenti. « Dans son souci de veiller au bien-être des populations et de soutenir le pouvoir d’achat des consommateurs, notamment les plus exposés aux fluctuations erratiques et spéculatives des prix des denrées de grande consommation, qui n’épargnent aucun pays, ou presque, dans le monde, le Gouvernement de la République a initié, fidèle à sa vocation et à ses missions, et dans la continuité de ce qui se pratique depuis de longues années, en particulier à l’occasion des périodes festives, une campagne au long cours de vente promotionnelle des produits dédiés qui, comme c’en est l’objectif, rencontré un franc succès populaire, au grand dam des contempteurs invétérés de toute initiative des Pouvoirs Publics, qui ont pris pour cible, dans le cas d’espèce, un certain riz, aliment de base de nos populations, dont le promoteur a décidé, sans contrainte ni esprit partisan, d’accompagner les consommateurs en cédant le produit à un prix à la portée de tous les Camerounais ».

« Le Gouvernement tient à porter à la connaissance de tous que ce riz, importé de façon régulière et débarqué au Port de Kribi, dispose de toute la liasse documentaire exigible en la matière, tant en termes de qualité du produit que de sa conformité à la norme. Il peut par conséquent, sur cette base, être consommé en toute quiétude ».

« Il revient à son promoteur d’engager toutes les actions de droit nécessaires à l’encontre des pourfendeurs dudit produit et de fournir, à la première réquisition, les documents en sa possession attestant de la qualité du produit et de sa stricte conformité aux exigences des lois et règlements en vigueur ».

Une communication qui n’a pas été suffisante pour taire les rumeurs. L’opinion à travers les réseaux sociaux et même certains médias continuent d’alimenter l’actualité selon laquelle ce riz ne serait pas de bonne qualité.Ceci arrive dans un contexte où, il y a quelques années les chercheurs d’africa rice center lançaient une alerte sur certains pays asiatiques qui envoient du riz de qualité inférieure à la normale en Afrique ».

Au regard de ce qui découle, Avanti, l’entreprise promotrice du riz « Big Joe » invite la presse nationale et internationale à une conférence de presse ce vendredi 31 janvier 2025. Une occasion créée pour permettre au promoteur de mieux éclairer la lanterne des consommateurs.