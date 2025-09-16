Cameroun : altercation entre les militants de l’UNDP et le sénateur Pierre Flambeau Ngayap

Les militants ont empêché le sénateur Pierre Flambeau Ngayap et le ministre Nana Aboubakar Djalloh d’accéder au siège de l’Union nationale pour la démocratie et le progrès (UNDP) le 15 septembre à Yaoundé.

Dans la vidéo amateure qui restitue la scène, le ton est vite monté entre quelques militants de l’UNDP présents au siège du parti à Yaoundé et le sénateur dudit parti nommé par le président Paul Biya, Pierre Flambeau Ngayap. Alors que le sénateur et le ministre délégué auprès du ministre de l’Environnement, Nana Aboubakar Djalloh voulaient entrer au siège du parti, ils ont fait face à un groupe de militants. Ceux-ci ont pris position au niveau de l’entrée du bâtiment, empêchant le membre du gouvernement et celui du Sénat d’accéder au siège. Pour cause, les militants exigent la démission du ministre délégué.

« Qu’il démissionne ! », « Qu’il démissionne ! », « Nous voulons le changement ! »… Face à cette résistance, le sénateur a tenté une opération de force. « Dégagez ! Dégagez ! », s’est opposé le sénateur en essayant de bousculer les militants. Mais, peine perdue. Des jeunes, pour la plupart, n’entendent pas laisser entrer le ministre délégué au siège du parti, ni aujourd’hui ni un autre jour. « Il faut faire la brutalité », « il faut taper », mais, « on ne porte pas main sur vous », ont-il réagi, sans toutefois laisser l’accès libre.

Malgré l’offensive du sénateur en présence du ministre, les militants ont gardé leur position. « Si le président national a démissionné, nous on ne veut rien comprendre ». Le ministre « n’entrera pas au siège tant qu’il n’a pas déposé sa démission. On en a marre. C’est un pion du RDPC. Tant qu’il ne démissionne pas il n’aura pas accès au siège », ont continué à clamer les militants.

Dans la perspective de l’élection présidentielle, le président national du l’UNDP, Bello Bouba Maïgari a été appelé par sa base militante à rompre l’alliance avec le Rdpc. S’exécutant, il a démissionné du gouvernement et s’est porté candidat à l’élection. Mais, d’autres membres du gouvernement appartenant au même parti politique restent à leurs postes au sein du gouvernement. Il s’agit en l’occurrence du ministre délégué auprès du ministre de l’Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement durable, Nana Aboubakar Djalloh et du secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Habitat et du Développement urbain, Marie Rose Dibong. Elle a déclaré fermement qu’elle ne quittera pas son poste à la demande de son parti.